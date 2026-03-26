Сколько украинцев получают деньги из программы нацкешбэка?

О том, какова общая сумма выплаты от государства, пишет Укринформ.

На сегодня кешбэк ежемесячно получает примерно 4,4 миллиона украинцев, а общая сумма выплат достигла 6,7 миллиарда гривен,

– отметил Киндратив.

Он добавил, что в программу кешбэка зарегистрировано 1 984 производители и е 1 194 продавцы.

Обратите внимание! С 1 января 2026 года к программе присоединились 45 производителей.

В то же время больше всего из возвращенных средств украинцы тратят на оплату коммуналки. Это 75% от всего кешбэка. Также за деньги покупают лекарства, продукты украинского производства, книги. В частности люди донатят – отдают средства на благотворительность.

Заместитель министра добавил, что общее количество товаров с пометкой "сделано в Украине" составляет более 400 тысяч. Украинские товары представлены в таких видах продукции:

пищевая промышленность;

легкая промышленность;

бытовая химия;

косметика;

фармацевтические товары;

канцелярия и товары для дома.

Основные условия участия остаются неизменными: товар должен быть украинского производства, производитель должен зарегистрировать его в программе, а продавец – обеспечить передачу данных для начисления кэшбека,

– добавил Кондратов.

Также он пояснил, что программа нацкешбэка стала одним из инструментов для поддержки внутреннего спроса на продукты собственного производства. Речь идет не только о финансовой и экономической выгоде. Ведь программа начала менять потребительские привычки в пользу собственных продуктов.

Что известно о кешбэке на топливо?

На фоне мирового нефтяного кризиса, который возник из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, украинское правительство ввело программу поддержки. Кешбэк на топливо создали, чтобы компенсировать водителям часть расходов на топливо.

Заметьте! Только в марте цены на топливо выросли на 12,5%. По предварительному прогнозу НБУ, показатель может увеличиться до 16%.

Так, на ресурсе Дия объясняют, что принять участие в программе "Национального кешбэк" на топливо довольно просто. Надо только оплатить на заправке купленный бензин карточкой, что подключена к программе, и ждать свои начисления. Однако важно, чтобы АЗС, где вы берете топливо, участвовала в программе.

Размер финансовой компенсации за топливо зависит от вида:

на дизель – 15% возврата;

бензин – 10%;

автогаз – 5%.

Важно также помнить, что выплаты что выплаты лимитированы. То есть в месяц можно получить не более, чем 1 тысячу гривен. Эти деньги входят в общий лимит программы нацкешбэка – 3 тысячи гривен в месяц с покупок украинских товаров.

