Скільки українців отримують гроші з програми нацкешбеку?

Про те, якою є загальна сума виплати від держави, пише Укрінформ.

Дивіться також Плюс 22 гривні на літрі дизелю за три тижні: чи можна стримати зростання цін на пальне

Так, Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки повідомив, що виплати за програмою "Національний кешбек" кожного місяця отримують близько 4,4 мільйона українців.

Станом на сьогодні кешбек щомісяця отримує приблизно 4,4 мільйона українців, а загальна сума виплат сягнула 6,7 мільярда гривень,

– зазначив Кіндратів.

Він додав, що у програму кешбеку зареєстровано 1 984 виробники та е 1 194 продавці.

Зверніть увагу! З 1 січня 2026 року до програми долучилися 45 виробників.

Водночас чи не найбільше із повернених коштів українці витрачають на оплату комуналки. Це 75% від усього кешбеку. Також за гроші купують ліки, продукти українського виробництва, книги. Зокрема люди донатять – віддають кошти на благодійність.

Заступник міністра додав, що загальна кількість товарів із позначкою "зроблено в Україні" складає понад 400 тисяч. Українські товари представлені у таких видах продукції:

харчова промисловість;

легка промисловість;

побутова хімія;

косметика;

фармацевтичні товари;

канцелярія та товари для дому.

Основні умови участі залишаються незмінними: товар має бути українського виробництва, виробник має зареєструвати його у програмі, а продавець – забезпечити передавання даних для нарахування кешбеку,

– додав Кіндратів.

Також він пояснив, що програма нацкешбеку стала одним з інструментів для підтримки внутрішнього попиту на продукти власного виробництва. Йдеться не лише про фінансову й економічну вигоду. Адже програма почала змінювати споживчі звички на користь власних продуктів.

Що відомо про кешбек на пальне?

На тлі світової нафтової кризи, яка виникла через загострення конфлікту на Близькому Сході, український уряд запровадив програму підтримки. Кешбек на пальне створили, щоб компенсувати водіям частину витрат на пальне.

Зауважте! Лише в березні ціни на пальне зросли на 12,5%. За попереднім прогнозом НБУ, показник може збільшитись до 16%.

Так, на ресурсі Дія пояснюють, що взяти участь у програмі "Національного кешбеку" на пальне доволі просто. Треба лише оплатити на заправці куплений бензин карткою, що підключена до програми, і чекати на свої нарахування. Однак важливо, щоб АЗС, де ви берете пальне, брала учать у програмі.

Розмір фінансової компенсації за пальне залежить від виду:

на дизель – 15% повернення;

бензин – 10%;

автогаз – 5%.

Важливо також пам'ятати, що виплати лімітовані. Тобто на місяць можна отримати не більше, ніж 1 тисячу гривень. Ці гроші входять до загального ліміту програми нацкешбеку – 3 тисячі гривень на місяць з покупок українських товарів.

Що ще потрібно знати про програму "Національний кешбек", зокрема на пальне?