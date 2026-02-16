Що зміниться під час купівлі українських товарів?

Про те, як нараховуватимуть Національний кешбек, йдеться в повідомленні Мінцифри.

Так, від 1 березня 2026 року кешбек за державною програмою нараховуватимуть інакше. Мета – збільшити попит серед українців на підтримку локальних виробників.

Замість звичних 10% кешбеку тепер почнуть нараховувати 5% або 15%.

Важливо! Відсотки залежатимуть від категорій товару.

15% – товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%. Найчастіше це косметика, канцелярія, одяг і взуття, товари для тварин та деякі продукти харчування;

5% – на українські товари в категоріях, де імпорт нижчий за 35% – продукти харчування, ліки, товари для саду та городу.

Відомо, що перевірити товар і відсоток кешбеку за його купівлю – можна буде у Дії через спеціальний сканер штрихкодів.

Чому затримують виплати?

Наприкінці 2025 року українці активно обговорювали відсутність виплат Національного кешбеку. Зокрема деякі люди не отримали бонуси від серпня.

У коментарі до одного з дописів, Дія відповіла так:

Дуже хочемо стати супергероями для вас та якнайшвидше повідомити гарні новини, проте поки очікуємо інформацію про зарахування від партнерів,

– зазначили в повідомленні.

Водночас у Мінекономіки зазначали, що обсяг виплат за серпень був рекордним, тож на опрацювання довелося витратити більше часу, ніж звично.

Які результати програми?

Раніше повідомлялося, що Мінекономіки переглядає умови нарахувань Національного кешбеку на 2026 рік, аби зробити їх максимально доречними для суспільства.

Водночас позитивний ефект від програми Нацкешбеку відчув кожен п'ятий бізнес в Україні. А майже половина опитаних підприємств впливу не відчула взагалі.