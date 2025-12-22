Як бізнес оцінює вплив від програми "Національний кешбек"?
У більшості "Нацкешбек" не надто вплинув на бізнес, пише 24 Канал з посиланням на дослідження ІЕД.
- 41,9% опитаних підприємств повідомили, що програма не вплинула на їхню діяльність;
- 21,2% не брали в ній участі;
- Ще 14,8% було складно оцінити її вплив;
- Негативні оцінки надали 0,2% респондентів;
- Водночас позитивний вплив відзначили 21,8% опитаних підприємств.
У харчовій промисловості 40,3% підприємств зауважили позитивний вплив. Також більш позитивні, ніж у середньому по вибірці, оцінки дали підприємства поліграфічної промисловості та виробництва тканин, одягу чи взуття,
– заявила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
Опитування показало, що розмір підприємства суттєво впливає на оцінку даної програми.
Якщо програма й була спрямована на підтримку бізнесу, то точно не малого. Позитивний вплив відзначили 30,8% підприємств середнього бізнесу та 31,5% – великого,
– зазначила експертка.
Загалом лише 6,5% мікробізнесу та 11,8% малого бізнесу побачили позитивний вплив "Нацкешбеку".
Чи можуть скасувати "Нацкешбек"?
Мінекономіки України переглядає умови програми "Національний кешбек" для змін у 2026 році. Оновлені наразі умови витрачання коштів за програмою діятимуть до 30 червня 2026 року.
Програма "Національний кешбек" повертає 10% коштів за купівлю українських товарів, але дискримінує малий бізнес. Підприємці вимагають або розширити програму для ФОПів, або повністю її скасувати через обмеження конкуренції.
Товари, що беруть участь у програмі "Національний кешбек", мають синьо-жовтий штрихкод і відповідний напис на упаковці. Для перевірки товару в магазині потрібно відкрити застосунок Дія, скористатися сканером штрихкодів і просканувати товар.
"Нацкешбек" в Україні може не нараховуватись через непідключене касове обладнання магазину, незареєстрований товар, незареєстрованого продавця або технічний збій.