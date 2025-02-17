Чому не нараховують Нацкешбек
На те є низка причин, передає 24 канал з посиланням на "Дію".
Читайте також Як українцям задекларувати тисячу Зеленського та Нацкешбек
Причинами відсутності нарахування Національного кешбеку можуть бути:
- магазин, де здійснено покупку, міг не підключити касове обладнання до програми;
- товар не зареєстрований у програмі;
- незареєстрований у програмі продавець (це можна перевірити у списку зареєстрованих продавців на сайті);
- технічний збій, коли проблема виникає через збої в роботі платіжного термінала.
Зверніть увагу! Наявність позначки "Зроблено в Україні" не означає, що товар бере участь у програмі. Перевірити той чи інший продукт можна на сайті програми або за допомогою сканера штрих-кодів у застосунку "Дія".