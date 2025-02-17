Чому не нараховують Нацкешбек

На те є низка причин, передає 24 канал з посиланням на "Дію".

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Причинами відсутності нарахування Національного кешбеку можуть бути:

магазин, де здійснено покупку, міг не підключити касове обладнання до програми;

товар не зареєстрований у програмі;

незареєстрований у програмі продавець (це можна перевірити у списку зареєстрованих продавців на сайті);

технічний збій, коли проблема виникає через збої в роботі платіжного термінала.

Зверніть увагу! Наявність позначки "Зроблено в Україні" не означає, що товар бере участь у програмі. Перевірити той чи інший продукт можна на сайті програми або за допомогою сканера штрих-кодів у застосунку "Дія".