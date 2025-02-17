Почему не начисляют Нацкешбэк

На то есть ряд причин, передает 24 канал со ссылкой на Дию.

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Причинами отсутствия начисления Национального кешбэка могут быть:

магазин, где совершена покупка, мог не подключить кассовое оборудование к программе;

товар не зарегистрирован в программе;

незарегистрированный в программе продавец (это можно проверить в списке зарегистрированных продавцов на сайте);

технический сбой, когда проблема возникает из-за сбоев в работе платежного терминала.

Обратите внимание! Наличие отметки "Сделано в Украине" не означает, что товар участвует в программе. Проверить тот или иной продукт можно на сайте программы или с помощью сканера штрих-кодов в приложении Дия.