Кому нужно задекларировать Нацкешбек и тысячу Зеленского

Речь идет о государственных служащих, передает 24 канал со ссылкой на Действие.

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Публичные служащие, которые в прошлом году получили выплаты из правительственных социальных программ, должны задекларировать их через Реестр деклараций на сайте НАПК, говорится в заметке.

Важно! Эти средства не облагаются налогом и не учитываются при оформлении субсидии и льготы.

Как задекларировать средства

Задекларировать Национальный кэшбек и Зимнюю еПоддержку с помощью выписки о начислении средств в приложении банка.

Так в разделе 11 декларации "Доходы, в том числе подарки" укажите:

Вид дохода - Другое.

Какой именно - Национальный кэшбек и/или Зимняя поддержка.

Источник дохода - Другое физическое или юридическое лицо.

Тип лица - Юридическое лицо, зарегистрировано в Украине.

Код ЕГР - 37508596.

Наименование юридического лица - Министерство экономики Украины.

Далее в разделе 12.1 "Сведения о банковских счетах" нужно указать банк или банки, в которых открывали карточку Национального кэшбека.