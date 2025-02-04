Кому нужно задекларировать Нацкешбек и тысячу Зеленского
Речь идет о государственных служащих, передает 24 канал со ссылкой на Действие.
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Публичные служащие, которые в прошлом году получили выплаты из правительственных социальных программ, должны задекларировать их через Реестр деклараций на сайте НАПК, говорится в заметке.
Важно! Эти средства не облагаются налогом и не учитываются при оформлении субсидии и льготы.
Как задекларировать средства
Задекларировать Национальный кэшбек и Зимнюю еПоддержку с помощью выписки о начислении средств в приложении банка.
Так в разделе 11 декларации "Доходы, в том числе подарки" укажите:
- Вид дохода - Другое.
- Какой именно - Национальный кэшбек и/или Зимняя поддержка.
- Источник дохода - Другое физическое или юридическое лицо.
- Тип лица - Юридическое лицо, зарегистрировано в Украине.
- Код ЕГР - 37508596.
- Наименование юридического лица - Министерство экономики Украины.
Далее в разделе 12.1 "Сведения о банковских счетах" нужно указать банк или банки, в которых открывали карточку Национального кэшбека.