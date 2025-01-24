Какие изменения произошли по кэшбеку

По состоянию на сейчас в отделениях Укрпочты доступно более 350 наименований товаров, представленных в программе "Национальный кэшбек", сообщает 24 канал со ссылкой на Укрпочту.

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Правительство продолжает активно расширять возможности использования накопленных средств по программе "Национальный кэшбек", способствуя экономическому развитию и поддержке украинского бизнеса. Теперь в отделениях Укрпочты украинцы могут рассчитываться карточкой Национальный кэшбек не только для оплаты услуг, но и для приобретения товаров отечественного производства,

- сообщили на сайте компании.

Украинцам рассказали, что среди доступных в отделениях товаров, представленных в программе "Национальный кэшбек":

продукты питания;

бытовая химия;

хозяйственные товары.

Кроме того, деньгами, которые накоплены на карте Национальный кэшбек, можно оплатить мобильную связь, почтовые и коммунальные услуги. К тому же их можно использовать для подписки периодических изданий, приобретения художественных марок и для пожертвований в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Это не только удобный способ поддержать украинских производителей, но и важное и положительное изменение для наших клиентов. В тех селах, где нет торговых точек, зарегистрированных в программе, Укрпочта предоставит больше возможностей для расходования накопленных средств. Все просто, удобно и без всяких трудностей,

- сказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Интересно! В тексте отмечается, что Государственная программа "Национальный кэшбек" направлена на поддержку граждан и стимулирование спроса на украинские товары. В то же время Укрпочта популяризирует отечественные товары и их доступными для миллионов граждан, особенно в отдаленных регионах.