Кому потрібно задекларувати Нацкешбек та тисячу Зеленського
Мова йде про державних службовців, передає 24 канал з посиланням на Дію.
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Публічні службовці, які минулого року отримали виплати з урядових соціальних програм, мають задекларувати їх через Реєстр декларацій на сайті НАЗК, йдеться у дописі.
Важливо! Ці кошти не оподатковують і не враховують при оформленні субсидії та пільги.
Як задекларувати кошти
Задекларувати Національний кешбек та Зимову єПідтримку за допомогою виписки про нарахування коштів у застосунку банку.
Так у розділі 11 декларації "Доходи, у тому числі подарунки" вкажіть:
- Вид доходу — Інше.
- Який саме — Національний кешбек та/або Зимова підтримка.
- Джерело доходу — Інша фізична або юридична особа.
- Тип особи — Юридична особа, зареєстрована в Україні.
- Код ЄДР — 37508596.
- Найменування юридичної особи — Міністерство економіки України.
Далі у розділі 12.1 "Відомості про банківські рахунки" потрібно вказати банк або банки, у яких відкривали картку Національного кешбеку.