Кому потрібно задекларувати Нацкешбек та тисячу Зеленського

Мова йде про державних службовців, передає 24 канал з посиланням на Дію.

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Публічні службовці, які минулого року отримали виплати з урядових соціальних програм, мають задекларувати їх через Реєстр декларацій на сайті НАЗК, йдеться у дописі.

Важливо! Ці кошти не оподатковують і не враховують при оформленні субсидії та пільги.

Як задекларувати кошти

Задекларувати Національний кешбек та Зимову єПідтримку за допомогою виписки про нарахування коштів у застосунку банку.

Так у розділі 11 декларації "Доходи, у тому числі подарунки" вкажіть:

Вид доходу — Інше.

Який саме — Національний кешбек та/або Зимова підтримка.

Джерело доходу — Інша фізична або юридична особа.

Тип особи — Юридична особа, зареєстрована в Україні.

Код ЄДР — 37508596.

Найменування юридичної особи — Міністерство економіки України.

Далі у розділі 12.1 "Відомості про банківські рахунки" потрібно вказати банк або банки, у яких відкривали картку Національного кешбеку.