Как бизнес оценивает влияние от программы "Национальный кэшбек"?
В большинстве "Нацкешбек" не слишком повлиял на бизнес, пишет 24 Канал со ссылкой на исследование ИЭД.
Смотрите также Бизнес в большинстве не ожидает положительного эффекта от "тысячи Зеленского" – исследования
- 41,9% опрошенных предприятий сообщили, что программа не повлияла на их деятельность;
- 21,2% не принимали в ней участия;
- Еще 14,8% было сложно оценить ее влияние;
- Негативные оценки предоставили 0,2% респондентов;
- В то же время положительное влияние отметили 21,8% опрошенных предприятий.
В пищевой промышленности 40,3% предприятий отметили положительное влияние. Также более положительные, чем в среднем по выборке, оценки дали предприятия полиграфической промышленности и производства тканей, одежды или обуви,
– заявила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.
Опрос показал, что размер предприятия существенно влияет на оценку данной программы.
Если программа и была направлена на поддержку бизнеса, то точно не малого. Положительное влияние отметили 30,8% предприятий среднего бизнеса и 31,5% – крупного,
– отметила эксперт.
В общем только 6,5% микробизнеса и 11,8% малого бизнеса увидели положительное влияние "Нацкешбека".
Могут ли отменить "Нацкешбек"?
Минэкономики Украины пересматривает условия программы "Национальный кэшбек" для изменений в 2026 году. Обновленные сейчас условия расходования средств по программе будут действовать до 30 июня 2026 года.
Программа "Национальный кэшбек" возвращает 10% средств за покупку украинских товаров, но дискриминирует малый бизнес. Предприниматели требуют или расширить программу для ФЛП, или полностью ее отменить из-за ограничения конкуренции.
Товары, участвующие в программе "Национальный кэшбек", имеют сине-желтый штрихкод и соответствующую надпись на упаковке. Для проверки товара в магазине нужно открыть приложение Дія, воспользоваться сканером штрихкодов и просканировать товар.
"Нацкэшбек" в Украине может не начисляться из-за неподключенного кассового оборудования магазина, незарегистрированный товар, незарегистрированного продавца или технического сбоя.