Какие ожидания бизнеса относительно "тысячи Зеленского"?
1 000 гривен зимой должны получить более 17 миллионов человек, пишет 24 Канал со ссылкой на ИЭД.
Дизайн этой программы, по ожиданиям бизнеса, скорее не ориентирован ни на малые (3,3% положительных ожиданий), ни на микропредприятия (3,2%). Поэтому это не является инструментом поддержки этих сегментов,
– отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.
Для средних и крупных предприятий этот показатель составляет 19,5% и 18% соответственно.
Если анализировать отрасли, то положительного влияния больше всего ожидают:
- полиграфическая отрасль;
- пищевая промышленность;
- сфера производства стройматериалов.
В каких магазинах можно использовать "тысячу Зеленского"?
С 18 декабря средства из "тысячи Зеленского" и "Нацкешбек" можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсе:
- Auchan;
- SPAR;
- VARUS;
- Torba;
- "Сими23";
- MAUDAU.
Напомним, что с 11 декабря деньги также потратить в таких супермаркетах:
- "Сильпо";
- "Фора";
- THRASH!ТРАШ!;
- Fozzy;
- "Близенько".
На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?
Зимнюю "тысячу Зеленского" можно потратить на лекарства, почтовые и коммунальные услуги, печатную и пищевую продукцию, или на благотворительные взносы. Оформить помощь можно до 24 декабря 2025 года.
Зимнюю тысячу разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.
"Тысячу Зеленского" чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов. По состоянию на 8 декабря помощь получили более 11,6 миллиона украинцев, а заявки на получение зимней тысячи подали более 15,8 миллиона человек.
Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.