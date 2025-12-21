Какие ожидания бизнеса относительно "тысячи Зеленского"?

1 000 гривен зимой должны получить более 17 миллионов человек, пишет 24 Канал со ссылкой на ИЭД.

Дизайн этой программы, по ожиданиям бизнеса, скорее не ориентирован ни на малые (3,3% положительных ожиданий), ни на микропредприятия (3,2%). Поэтому это не является инструментом поддержки этих сегментов,
– отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

Для средних и крупных предприятий этот показатель составляет 19,5% и 18% соответственно.

Если анализировать отрасли, то положительного влияния больше всего ожидают:

  • полиграфическая отрасль;
  • пищевая промышленность;
  • сфера производства стройматериалов.

В каких магазинах можно использовать "тысячу Зеленского"?

С 18 декабря средства из "тысячи Зеленского" и "Нацкешбек" можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсе:

  • Auchan;
  • SPAR;
  • VARUS;
  • Torba;
  • "Сими23";
  • MAUDAU.

Напомним, что с 11 декабря деньги также потратить в таких супермаркетах:

  • "Сильпо";
  • "Фора";
  • THRASH!ТРАШ!;
  • Fozzy;
  • "Близенько".

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?

  • Зимнюю "тысячу Зеленского" можно потратить на лекарства, почтовые и коммунальные услуги, печатную и пищевую продукцию, или на благотворительные взносы. Оформить помощь можно до 24 декабря 2025 года.

  • Зимнюю тысячу разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.

  • "Тысячу Зеленского" чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов. По состоянию на 8 декабря помощь получили более 11,6 миллиона украинцев, а заявки на получение зимней тысячи подали более 15,8 миллиона человек.

  • Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.