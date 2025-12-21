Какие ожидания бизнеса относительно "тысячи Зеленского"?

1 000 гривен зимой должны получить более 17 миллионов человек, пишет 24 Канал со ссылкой на ИЭД.

Дизайн этой программы, по ожиданиям бизнеса, скорее не ориентирован ни на малые (3,3% положительных ожиданий), ни на микропредприятия (3,2%). Поэтому это не является инструментом поддержки этих сегментов,

– отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

Для средних и крупных предприятий этот показатель составляет 19,5% и 18% соответственно.

Если анализировать отрасли, то положительного влияния больше всего ожидают:

полиграфическая отрасль;

пищевая промышленность;

сфера производства стройматериалов.

В каких магазинах можно использовать "тысячу Зеленского"?

С 18 декабря средства из "тысячи Зеленского" и "Нацкешбек" можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсе:

Auchan;

SPAR;

VARUS;

Torba;

"Сими23";

MAUDAU.

Напомним, что с 11 декабря деньги также потратить в таких супермаркетах:

"Сильпо";

"Фора";

THRASH!ТРАШ!;

Fozzy;

"Близенько".

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?