Разрешено ли тратить зимнюю тысячу на книги?

Зимнюю тысячу разрешено тратить на книги и печатную продукцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также Сколько можно получить, если видео набрало 10 тысяч просмотров на YouTube

В то же время необходимо учитывать определенные нюансы:

приобрести книги можно только в определенных магазинах;

при покупке, важно, чтобы МСС-код места, где осуществляется покупка, отвечал требованиям.

Справка: МСС-код – это Merchant Category Code – так называют четырехзначный код, благодаря которому, можно классифицировать тип бизнеса.

Это означает, что купить книги где угодно не удастся. Операция просто будет заблокирована из-за несоответствия требованиям.

Покупка с помощью этой помощи может осуществляться не только офлайн. Также оплата доступна онлайн.

Обратите внимание! С перечнем книжных магазинов, где можно осуществить покупку за зимнюю помощь, вы можете ознакомиться здесь.

На что еще можно тратить тысячу от государства?

Тысячу от государства можно тратить на довольно широкий перечень товаров и услуг. Речь идет, в частности, о:

оплате коммуналки;

почтовых услуг;

лекарств;

пищевой продукции и так далее.

Также 1000 возможно использовать для благотворительности. Донат должен осуществляться в определенный перечень фондов.

Что еще важно знать для получения зимней тысячи в 2025 году?

Подать заявление на получение зимней тысячи можно до 24 декабря 2025 года. Средства должны поступать через 10 дней после оформления заявки. Нужно отметить, что часть украинцев уже получила зимнюю помощь.

Оформить такую помощь можно и для детей. Сделать это должны родители. Заметьте, что для каждого ребенка нужно подать отдельную заявку.

Лица, что признаны как недееспособные, также имеют право на такую помощь. Подать за них заявку могут опекуны.

Важно! Такая помощь недоступна для украинцев за рубежом и на ВОТ.