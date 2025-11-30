Какая оплата за 10 000 просмотров на YouTube?
Фактически, монетизация определяется тем, сколько рекламодатель заплатил криейтору за размещение рекламы в видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.
Обратите внимание! Речь идет о рекламе, которую платформа "вставляет" самостоятельно в видео.
Сейчас оплата за 1000 просмотров на YouTube такова:
- Самая высокая оплата предоставляется за контент, ориентированный на США, Канаду, Великобританию, Австралию и Германию. За такие видео монетизация составляет от 3 до почти 11 долларов.
- В то же время для большинства стран монетизация незначительна. Например, видео для Украины, Бразилии, Индии или Юго-Восточной Азии за 1000 просмотров может принести лишь пару центов. Максимум, в таком случае, – 2 доллара.
То есть, за 10 000 просмотров можно максимум получить:
- для стран с самой высокой монетизацией – 110 долларов;
- там, где монетизация самая низкая – 20 долларов.
Интересно! По данным AIR Media-Tech, получить монетизацию можно также за Shorts. Однако оплата там совсем небольшая. Сейчас шортсы скорее является эффективным методом продвижения, чем заработка.
Как еще можно зарабатывать на YouTube сейчас?
Зарабатывать на YouTube можно не только, создавая контент. Также высокую оплату получают другие специалисты, связанные с этой сферой. Речь идет, например, о монтажерах, сценаристах и редакторах, которые находятся "за кадром", однако получают значительные средства.
Ютуб устанавливает монетизацию не для всех. Есть базовые критерии, которые позволяют поставить оплату за видео. Например, нужно обязательно иметь 1000 подписчиков и 4 000 часов просмотров видео за последние 12 месяцев. Если все требования будут выполнены, только тогда платформа позволит монетизировать контент.