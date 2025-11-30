Какая оплата за 10 000 просмотров на YouTube?

Фактически, монетизация определяется тем, сколько рекламодатель заплатил криейтору за размещение рекламы в видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Читайте также Россия провалила план по сбору налогов: не хватило 5 триллионов рублей

Обратите внимание! Речь идет о рекламе, которую платформа "вставляет" самостоятельно в видео.

Сейчас оплата за 1000 просмотров на YouTube такова:

Самая высокая оплата предоставляется за контент, ориентированный на США, Канаду, Великобританию, Австралию и Германию. За такие видео монетизация составляет от 3 до почти 11 долларов.

В то же время для большинства стран монетизация незначительна. Например, видео для Украины, Бразилии, Индии или Юго-Восточной Азии за 1000 просмотров может принести лишь пару центов. Максимум, в таком случае, – 2 доллара.

То есть, за 10 000 просмотров можно максимум получить:

для стран с самой высокой монетизацией – 110 долларов;

там, где монетизация самая низкая – 20 долларов.

Интересно! По данным AIR Media-Tech, получить монетизацию можно также за Shorts. Однако оплата там совсем небольшая. Сейчас шортсы скорее является эффективным методом продвижения, чем заработка.

Как еще можно зарабатывать на YouTube сейчас?