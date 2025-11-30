Яка оплата за 10 000 переглядів на YouTube?
Фактично, монетизація визначається тим, скільки рекламодавець заплатив кріейтору за розміщення реклами у відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.
Зверніть увагу! Йдеться про рекламу, яку платформа "вставляє" самостійно у відео.
Зараз оплата за 1000 переглядів на YouTube така:
- Найвища оплата надається за контент, орієнтований на США, Канаду, Велику Британію, Австралію та Німеччину. За такі відео монетизація складає від 3 до майже 11 доларів.
- Водночас для більшості країн монетизація незначна. Наприклад, відео для України, Бразилії, індії чи Південно-Східної Азії за 1000 переглядів може принести лише пару центів. Максимум, в такому випадку, – 2 долари.
Тобто, за 10 000 переглядів можна максимум отримати:
- для країн з найвищою монетизацією – 110 доларів;
- там, де монетизація найнижча – 20 доларів.
Цікаво! За даними AIR Media-Tech, отримати монетизацію можна також за Shorts. Проте оплата там зовсім невелика. Зараз шортси скоріше є ефективним методом просування, аніж заробітку.
Як ще можна заробляти на YouTube зараз?
Заробляти на YouTube можна не тільки, створюючи контент. Також високу оплату отримують інші спеціалісти, пов'язані з цією сферою. Йдеться, наприклад, про монтажерів, сценаристів та редакторів, які перебувають "за кадром", проте отримують значні кошти.
Ютуб встановлює монетизацію не для всіх. Є базові критерії, які дозволяють поставити оплату за відео. Наприклад, потрібно обов'язково мати 1000 підписників та 4 000 годин переглядів відео за останні 12 місяців. Якщо всі вимоги будуть виконані, тільки тоді платформа дозволить монетизувати контент.