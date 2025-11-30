Яка оплата за 10 000 переглядів на YouTube?

Фактично, монетизація визначається тим, скільки рекламодавець заплатив кріейтору за розміщення реклами у відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Зверніть увагу! Йдеться про рекламу, яку платформа "вставляє" самостійно у відео.

Зараз оплата за 1000 переглядів на YouTube така:

Найвища оплата надається за контент, орієнтований на США, Канаду, Велику Британію, Австралію та Німеччину. За такі відео монетизація складає від 3 до майже 11 доларів.

Водночас для більшості країн монетизація незначна. Наприклад, відео для України, Бразилії, індії чи Південно-Східної Азії за 1000 переглядів може принести лише пару центів. Максимум, в такому випадку, – 2 долари.

Тобто, за 10 000 переглядів можна максимум отримати:

для країн з найвищою монетизацією – 110 доларів;

там, де монетизація найнижча – 20 доларів.

Цікаво! За даними AIR Media-Tech, отримати монетизацію можна також за Shorts. Проте оплата там зовсім невелика. Зараз шортси скоріше є ефективним методом просування, аніж заробітку.

Як ще можна заробляти на YouTube зараз?