Завдяки чому можна платити за YouTube Premium дешевше?
Користувачі Apple платять за підписку більше, бо App Store стягує додаткову комісію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.
Читайте також Щоб уникнути блекауту: бізнес просить продовжити пільги на енергообладнання
Зверніть увагу! Apple встановив комісію 30% за всі покупки, зроблені через App Store.
Аби зекономити, варто оформити підписку через браузер:
- для цього необхідно зайти на офіційний сайт за посиланням;
- зайти в свій акаунт гугл;
- проплатити підписку;
- після цього преміум стане доступним і у застосунку.
Яка різниця вартості підписки в такому випадку:
- якщо оформлювати підписку YouTube Premium через App Store, потрібно витратити 159 гривень на місяць;
- а через браузер така підписка обійдеться у 99 гривень на місяць.
Важливо! Якщо оформити YouTube Premium через браузер, можна зекономити майже 700 гривень на рік.
Що ще важливо про YouTube зараз?
На монетизації ютуба можна заробляти, повідомляє Exploding Topics. Оплата за перегляди залежить від регіону проживання, типу контенту.
YouTube планує відновити якість старих відео. Маються на увазі ролики до 1080p. Спочатку їхню якість піднімуть до Full HD, а потім можливо і 4K.