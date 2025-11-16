Завдяки чому можна платити за YouTube Premium дешевше?

Користувачі Apple платять за підписку більше, бо App Store стягує додаткову комісію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.

Зверніть увагу! Apple встановив комісію 30% за всі покупки, зроблені через App Store.

Аби зекономити, варто оформити підписку через браузер:

  • для цього необхідно зайти на офіційний сайт за посиланням;
  • зайти в свій акаунт гугл;
  • проплатити підписку;
  • після цього преміум стане доступним і у застосунку.

Яка різниця вартості підписки в такому випадку:

  • якщо оформлювати підписку YouTube Premium через App Store, потрібно витратити 159 гривень на місяць;
  • а через браузер така підписка обійдеться у 99 гривень на місяць.

Важливо! Якщо оформити YouTube Premium через браузер, можна зекономити майже 700 гривень на рік.

Що ще важливо про YouTube зараз?

  • На монетизації ютуба можна заробляти, повідомляє Exploding Topics. Оплата за перегляди залежить від регіону проживання, типу контенту.

  • YouTube планує відновити якість старих відео. Маються на увазі ролики до 1080p. Спочатку їхню якість піднімуть до Full HD, а потім можливо і 4K.