Завдяки чому можна платити за YouTube Premium дешевше?

Користувачі Apple платять за підписку більше, бо App Store стягує додаткову комісію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.

Зверніть увагу! Apple встановив комісію 30% за всі покупки, зроблені через App Store.

Аби зекономити, варто оформити підписку через браузер:

для цього необхідно зайти на офіційний сайт за посиланням;

зайти в свій акаунт гугл;

проплатити підписку;

після цього преміум стане доступним і у застосунку.

Яка різниця вартості підписки в такому випадку:

якщо оформлювати підписку YouTube Premium через App Store, потрібно витратити 159 гривень на місяць;

а через браузер така підписка обійдеться у 99 гривень на місяць.

Важливо! Якщо оформити YouTube Premium через браузер, можна зекономити майже 700 гривень на рік.

Що ще важливо про YouTube зараз?