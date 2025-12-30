Команда сервісу Kapwing проаналізувала рекомендації YouTube, створивши новий акаунт без історії переглядів. Дослідники відстежили перші 500 відео, які запропонувала платформа. Результати виявилися показовими: 104 ролики, або близько 21%, віднесли до категорії AI slop – узагальненої назви для дешевого контенту, створеного за допомогою ШІ. Ще 165 відео, тобто приблизно 33%, класифікували як brainrot. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Kapwing.

Дивіться також ChatGPT тепер показує підсумки року як у Spotify: чи доступна українцям нова функція

Скільки штучного і беззмістовного контенту бачать користувачі?

Під brainrot мають на увазі дивні, повторювwані або гіпнотичні кліпи, які легко дивитися, але які не несуть змісту. У сукупності це означає, що значну частину рекомендацій для нових користувачів формує автоматизований контент, а не робота живих авторів.

Kapwing також дослідив популярні канали в різних країнах і виявив 278 каналів, що повністю складаються з AI slop. Вони потрапили до глобальних топ-100 рейтингів YouTube. Ці канали зібрали мільярди переглядів і мільйони підписників, що, за оцінками, приносить десятки мільйонів доларів рекламного доходу щороку.

Kapwing

Як пише Digital Trends, у деяких регіонах масштаби особливо помітні. В Іспанії такі канали мають понад 20 мільйонів підписників – більше, ніж у США чи Бразилії. У Південній Кореї AI slop-канали згенерували понад 8,45 мільярда переглядів, а найбільший подібний канал в Індії перевищив позначку у 2 мільярди переглядів. Це свідчить про глобальне поширення явища.

Причина полягає не стільки в окремих авторах, скільки в самій логіці алгоритмів рекомендацій. Відео, створені за допомогою ШІ, дешеві у виробництві, можуть масово завантажуватися і спеціально оптимізуються під цікавість та нескінченне гортання.

Нові користувачі особливо вразливі, адже алгоритм не має їхньої історії переглядів. Якщо близько п'ятої частини перших рекомендацій складається з AI slop, це формує початковий досвід користування платформою ще до того, як людина знайде цікавих їй авторів.

YouTube вже впроваджує інструменти проти дипфейків, але питання контролю низькоякісного AI-контенту залишається відкритим. Для порівняння, TikTok пропонує більше можливостей обмежувати такий матеріал. Водночас дослідники Amazon Web Services заявляють, що до 57% інтернету вже може складатися з AI-контенту без цінності.

Саме тому деякі сервіси, зокрема DuckDuckGo, розробляють фільтри для відсіву такого контенту, а інструменти на кшталт Slop Evader намагаються очистити веб від наслідків масового використання генеративного ШІ. З розвитком цих технологій дедалі актуальнішим стає питання, чи має залученість залишатися головним критерієм того, що бачать нові глядачі.

Який новий експеримент YouTube почав?

YouTube знову експериментує з приватними повідомленнями. Платформа почала тестувати новий формат DMs, щоб користувачі могли обмінюватися відео та обговорювати їх безпосередньо в застосунку. Пілот працює лише для дорослих користувачів у Польщі та Ірландії. YouTube офіційно запускає тестування нової системи прямих повідомлень, яка дозволяє ділитися відео та обговорювати їх у приватних чатах. Функція доступна лише користувачам від 18 років у Польщі та Ірландії. Водночас Google попереджає: хоча формат передбачає певний рівень приватності, "повідомлення можуть переглядатися, щоб переконатися, що вони відповідають нашим правилам спільноти".

Це вже друга спроба сервісу додати можливість приватного листування. Уперше YouTube інтегрував DMs у 2017 році, однак у 2019-му відмовився від цієї функції, змістивши акцент на публічні коментарі під відео. Нинішній тест не замінює наявні способи надсилання посилань на ролики — користувачі й надалі можуть робити це через інші платформи.