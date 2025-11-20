YouTube офіційно запускає тестування нової системи прямих повідомлень, яка дозволяє ділитися відео та обговорювати їх у приватних чатах. Функція доступна лише користувачам від 18 років у Польщі та Ірландії. Водночас Google попереджає: хоча формат передбачає певний рівень приватності, "повідомлення можуть переглядатися, щоб переконатися, що вони відповідають нашим правилам спільноти". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог YouTube.

Навіщо YouTube повертає приватні повідомлення?

Це вже друга спроба сервісу додати можливість приватного листування. Уперше YouTube інтегрував DMs у 2017 році, однак у 2019-му відмовився від цієї функції, змістивши акцент на публічні коментарі під відео. Нинішній тест не замінює наявні способи надсилання посилань на ролики — користувачі й надалі можуть робити це через інші платформи.

Як пише Engadget, попри те, що рішення повернути функцію після шестирічної перерви здається нетиповим, Google пояснює його просто: це "один з найпопулярніших запитів" від аудиторії. Якщо випробування пройде успішно, компанія може розширити доступ до DMs для більшої кількості регіонів.

Чому YouTube реставрує старі відео на платформі до 4K?

YouTube запускає масштабне оновлення: платформа почне автоматично підвищувати якість мільйонів відео з низькою роздільністю за допомогою штучного інтелекту. Технологія обіцяє зробити старі ролики чіткішими на телевізорах, смартфонах та в браузері.

Оновлення найбільше вплине на ролики, завантажені в епоху до масового переходу на 4K. На YouTube все ще зберігається величезна бібліотека відео, обмежених стандартною роздільністю 480p чи навіть нижчою, тож технологія повинна суттєво покращити досвід перегляду на великих екранах. Телевізори наразі є "найшвидше зростаючою платформою перегляду" для YouTube, але зміни будуть помітні і на великих смартфонах та складаних моделях.