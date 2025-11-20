YouTube официально запускает тестирование новой системы прямых сообщений, которая позволяет делиться видео и обсуждать их в частных чатах. Функция доступна только пользователям от 18 лет в Польше и Ирландии. В то же время Google предупреждает: хотя формат предусматривает определенный уровень приватности, "сообщения могут просматриваться, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим правилам сообщества". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог YouTube.

Зачем YouTube возвращает личные сообщения?

Это уже вторая попытка сервиса добавить возможность частной переписки. Впервые YouTube интегрировал DMs в 2017 году, однако в 2019-м отказался от этой функции, сместив акцент на публичные комментарии под видео. Нынешний тест не заменяет существующие способы отправки ссылок на ролики - пользователи и в дальнейшем могут делать это через другие платформы.

Как пишет Engadget, несмотря на то, что решение вернуть функцию после шестилетнего перерыва кажется нетипичным, Google объясняет его просто: это "один из самых популярных запросов" от аудитории. Если испытание пройдет успешно, компания может расширить доступ к DMs для большего количества регионов.

YouTube запускает масштабное обновление: платформа начнет автоматически повышать качество миллионов видео с низким разрешением с помощью искусственного интеллекта. Технология обещает сделать старые ролики более четкими на телевизорах, смартфонах и в браузере.

Обновление больше всего повлияет на ролики, загруженные в эпоху до массового перехода на 4K. На YouTube все еще хранится огромная библиотека видео, ограниченных стандартным разрешением 480p или даже ниже, поэтому технология должна существенно улучшить опыт просмотра на больших экранах. Телевизоры сейчас являются "самой быстро растущей платформой просмотра" для YouTube, но изменения будут заметны и на больших смартфонах и складных моделях.