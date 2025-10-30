YouTube начинает внедрять так называемое AI-апскейлинг – технологию, которая повышает разрешение видео, в частности тех, что были загружены в качестве ниже 1080p. Сначала система будет улучшать такие ролики до уровня Full HD, а впоследствии сможет поднимать их и до 4K. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный блог YouTube и старшего директора продукта YouTube Курта Уилмса.

Смотрите также YouTube запускает инструмент для поиска deepfake-видео с известными блогерами

Как будет работать AI-улучшение видео и кого это коснется?

Хотя улучшение картинки звучит как плюс, часть авторов может быть недовольна изменениями внешнего вида своих роликов. Уилмс подчеркнул, что оригинальные файлы не будут меняться, а создатели смогут отказаться от функции "super resolution", если им не понравятся результаты. Включенные AI-версии видео будут помечены, чтобы зрителям было понятно, какой формат они смотрят.

Как пишет Bloomberg, обновление больше всего повлияет на ролики, загруженные в эпоху до массового перехода на 4K. На YouTube все еще хранится огромная библиотека видео, ограниченных стандартным разрешением 480p или даже ниже, поэтому технология должна существенно улучшить опыт просмотра на больших экранах. По словам Уилмса, телевизоры сейчас являются "самой быстро растущей платформой просмотра" для YouTube, но изменения будут заметны и на больших смартфонах и складных моделях.

Кроме этого, YouTube существенно увеличивает лимит для загрузки обложек видео - теперь он составляет 50 МБ вместо предыдущих 2 МБ. Это позволит отображать более детализированные превью на телевизорах. Платформа также тестирует возможность загружать видео еще большего размера вместе с отдельными создателями, чтобы достичь максимального качества и конкурировать со стриминговыми сервисами вроде Netflix.

Это не первый эксперимент с улучшением видео с помощью машинного обучения. Летом YouTube уже настраивал алгоритмы для улучшения четкости Shorts, что вызвало критику некоторых авторов. Тогда компания объяснила, что апскейлинга как такового не было, но сейчас эта технология станет официальной функцией.

Как YouTube поможет вам бороться с бесконечным думскроллом в Shorts?

YouTube объявил о новой функции, которая будет ограничивать время просмотра коротких видео в Shorts. Пользователи смогут самостоятельно установить дневной лимит, после чего приложение напомнит, что время для просмотра закончилось. Так компания хочет уменьшить "думскроллинг" и помочь людям лучше контролировать свое время онлайн.

Функция появится в настройках мобильного приложения. Пользователь сможет установить ежедневный лимит просмотра Shorts, и когда время исчерпается, на экране появится уведомление, что скрол прекращен на оставшуюся часть дня. Уведомление можно будет убрать, но главная цель – напомнить пользователям сделать паузу.