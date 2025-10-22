Начиная с этой недели, создатели контента, которые входят в Партнерскую программу YouTube, получили доступ к новому инструменту для поиска видео, использующих их внешность без согласия. После подтверждения личности пользователь может просмотреть материалы, которые система обозначила как потенциальные deepfake, во вкладке Content Detection в YouTube Studio. Если видео действительно является несанкционированным или созданным искусственным интеллектом, автор может подать запрос на его удаление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный информационный канал Creator Insider.

Как работает система выявления deepfake-видео на YouTube?

Первая волна приглашений на участие в программе была разослана этим утром, а в ближайшие месяцы функция станет доступной для более широкого круга пользователей. В то же время YouTube предупредил, что система еще находится в разработке, поэтому может иногда показывать оригинальные видео самого автора, а не только измененные или синтетические версии. Принцип ее работы подобен системе Content ID, которая автоматически выявляет нарушения авторских прав в видео и аудио.

По информации The Verge, функцию впервые представили в прошлом году, а в декабре YouTube начал тестирование совместно с агентством Creative Artists Agency (CAA), которое представляет известных звезд. В блоге компании тогда отмечалось, что цель инструмента – дать влиятельным авторам возможность контролировать AI-контент, который воспроизводит их лицо или образ, в большом масштабе.

YouTube и Google продолжают активно внедрять инструменты для работы с видео, созданным искусственным интеллектом. Кроме системы распознавания внешности, компания также ввела требование обозначать контент, который был создан или изменен с помощью ИИ. Ранее платформа ввела ограничения на музыку, имитирующую голоса известных исполнителей, чтобы предотвратить злоупотребления и путаницу между реальными и синтетическими записями.

