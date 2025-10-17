Сколько платит YouTube за просмотры?

Также на конечный размер оплаты влияет формат видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Какую оплату за 1000 просмотров можно получить сейчас:

от 3 до 11 долларов за 1000 просмотров могут получить авторы контента для США, Канады, Великобритании, Австралии и Германии. То есть за 5 000 – им удастся заработать от 15 до 55 долларов.

от нескольких центов до 2 долларов – могут получить те, кто создает контент для Украины, Бразилии, Индии или Юго-Восточной Азии. Соответственно, максимально за 5 000 просмотров они заработают 10 долларов.

Интересно! Конечная сумма монетизации зависит именно от того, сколько платит рекламодатель за размещение его рекламы.

Что нужно знать о заработке на YouTube в 2025?