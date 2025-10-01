Что изменилось в монетизации YouTube?

Чтобы получать стабильный доход, авторам контента приходится ориентироваться в новых правилах, технологиях и рыночных тенденциях. 24 Канал со ссылкой на simplified, рассказывает о последних тенденциях заработка на YouTube.

Смотрите также Еще больше ИИ: какие новые инструменты YouTube представил для Shorts и Studio

Политика "неоригинального/повторяющегося контента" (inauthentic content)

С 15 июля 2025 года YouTube обновил правила монетизации, чтобы сосредоточиться на борьбе с "массово произведенным", шаблонным или повторяющимся контентом.

Работа 100% на автомате (слайдшоу, AI-генерация без вклада автора) попадает под риск потери монетизации.

Реакция, подборки, клипы и т.д. – разрешены, но только если есть значительная креативная обработка, авторский комментарий или изменения.

Заметьте. Эта политика не запрещает AI-инструменты, но использование AI должно быть дополнением, а не основным способом создания видео. Это означает, что прежние стратегии "массового преподавания контента без обработки" становятся опасными для канала, учитывая монетизацию.

Изменения в рекламе – mid-roll и автоматическое размещение

YouTube начал тестировать и внедрять новые способы размещения рекламы:

Система автоматической вставки mid-roll рекламы в естественные перерывы (после пауз, изменений кадров) – решение, которое может увеличить доход по сравнению с исключительно ручным размещением.

Для старых видео YouTube может автоматически обновлять вставки рекламы, если автор не выключил эту функцию.

Это позволяет сразу увеличить потенциальный доход на уже опубликованных видео, но важно следить, чтобы реклама не нарушала восприятие контента.

Смягчение политики в отношении бранных слов

В июле 2025 года YouTube позволил использовать ругательства в первые 7 секунд видео без потери монетизации, если это не чрезмерно часто.

Однако: бранные слова в заголовках, миниатюрах или частое использование все еще могут повлиять на демонетизацию. Лучше "выбирать ругательства внимательно", то есть использовать их в контексте, где это не выглядит как шоковый трюк. Это часть адаптации политики YouTube к современным ожиданиям рекламодателей и контент-культуры.

Упрощенный порог для некоторых функций

YouTube уже несколько месяцев пытается сделать старт для новых создателей более доступным. В частности, открыли возможность для монетизации других "супер" функций (например, членства, донатов) для каналов с 500 подписчиками вместо ранее 1 000. Впрочем, полная монетизация и дальше требует выполнения более строгих условий и соблюдения политик.

Так что, уже можно "включить" определенные функции при относительно небольшом охвате, но доход может быть ограниченным.

Проблемы и "камни преткновения" монетизации YouTube?

Некоторые создатели сообщают, что после входа в программу монетизации их впечатления (impressions) и охват резко уменьшились.

Новые "проверки контента" (особенно для Shorts) иногда видео сразу попадает в "красный/желтый" статус и требует рецензии.

Некоторые авторы жалуются на "потерю импульса": алгоритм будто перестает продвигать их видео после монетизации. Официально подобное YouTube не обсуждал, и эти риски следует учитывать.

Какие актуальные тренды?

Доминирование YouTube Shorts

Shorts продолжают быть главным драйвером роста контента: По данным AInvest, Shorts просмотры достигли 70 миллиардов в день в 2024 году, и их популярность растет дальше. Вы можете получать доход с Shorts через систему "share of ad revenue", когда создатели получают свою долю от рекламы в перерывах между Shorts.

Важно. Хотя доходы с Shorts за тысячу просмотров небольшие (примерно 0,05–0,07 долларов), но они эффективно работают как "функция входа", ведь приводят подписчиков к более длинным видео, помогают в росте канала. Поэтому стратегии "Shorts + длинные видео" сейчас одна из самых успешных формул.

Локальные и нишевые каналы получают больше внимания

В странах с высоким спросом на специфический контент (языковой, тематический) появляется возможность "пробиться". Заметим, что в 2025 году YouTube возобновил доставку премиальных кнопок (silver/gold/diamond) украинским создателям, чего не было во время активной фазы войны.

AI-инструменты как помощь

YouTube даже интегрирует собственные AI-фичи, например, система Veo 3, которая помогает создавать визуальные элементы в Shorts, но требует творческого вклада автора.

Исследования свидетельствуют, что можно использовать большие модели (GPT, другие) для помощи с выявлением спонсируемых вставок и ключевых слов в видео. Но использование AI без значительного вклада автора может расцениваться как "неоригинальный контент".

Последние новости о YouTube?