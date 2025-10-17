Скільки платить YouTube за перегляди?

Також на кінцевий розмір оплати впливає формат відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Яку оплату за 1000 переглядів можна отримати зараз:

від 3 до 11 доларів за 1000 переглядів можуть отримати автори контенту для США, Канади, Великої Британії, Австралії та Німеччини. Себто за 5 000 – їм вдасться заробити від 15 до 55 доларів.

за 1000 переглядів можуть отримати автори контенту для США, Канади, Великої Британії, Австралії та Німеччини. Себто за 5 000 – їм вдасться заробити від 15 до 55 доларів. від декількох центів до 2 доларів – мають змогу отримати ті, хто створює контент для України, Бразилії, індії чи Південно-Східної Азії. Відповідно, максимально за 5 000 переглядів вони можуть заробити 10 доларів.

Цікаво! Кінцева сума монетизації залежить саме від того, скільки платить рекламодавець за розміщення його реклами.

Що потрібно знати про заробіток на YouTube у 2025?