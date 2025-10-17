Скільки платить YouTube за перегляди?
Також на кінцевий розмір оплати впливає формат відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.
Читайте також АРМА припинила конкурс на управителя одного з найбільших ТРЦ Києва – не втручається у суперечки
Яку оплату за 1000 переглядів можна отримати зараз:
- від 3 до 11 доларів за 1000 переглядів можуть отримати автори контенту для США, Канади, Великої Британії, Австралії та Німеччини. Себто за 5 000 – їм вдасться заробити від 15 до 55 доларів.
- від декількох центів до 2 доларів – мають змогу отримати ті, хто створює контент для України, Бразилії, індії чи Південно-Східної Азії. Відповідно, максимально за 5 000 переглядів вони можуть заробити 10 доларів.
Цікаво! Кінцева сума монетизації залежить саме від того, скільки платить рекламодавець за розміщення його реклами.
Що потрібно знати про заробіток на YouTube у 2025?
Заробляти можна не тільки на довгих відео на YouTube. Також монетизуються і Shorts, повідомляє AIR Media-Tech. Щоправда, оплата за 1000 переглядів там значно нижча. Вона варіюється в межах від декількох центів, наприклад, 0,008 долара (Індія) і до 0,328 (США). Відповідно, за 5 000 переглядів на Shorts автор максимально отримає всього 1,64 долара.
Ще влітку YouTube оновив умови монетизації. Платформа намагається боротись з неоригінальним контентом. Зокрема, відстежується те, чи цей продукт не є повністю створеним AI. Також пом'якшилась політика щодо використання лайливих слів, проте їх надмірна кількість однаково може привести до відключення монетизації.