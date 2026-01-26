Яка зараз монетизація на YouTube?
Щоб зрозуміти розмір доходу з YouTube, використовується показник RPM, тобто – "дохід за милю", повідомляє Exploding Topics.
Зверніть увагу! Оплата автора залежить від того, яку суму вніс рекламодавець, реклама, якого "вставлялась"у відео.
YouTube також забирає свою комісію. Вона складає майже 45%, повідомляє AIR Media-Tech.
Наразі оплата за 1000 переглядів така:
- для країн з найвищою монетизацією
Така монетизація доступна для авторів, що створюють контент для Канади, Великої Британії, Австралії, США та Німеччини. Наразі оплата для них складає – від 3 до майже 11 доларів.
Цікаво! Найвища монетизація зафіксована у США.
- для країн з найнижчою монетизацією
Для більшості країн YouTube впровадив низьку монетизацію. Зокрема, таку оплату мають автори з Індії, Південно-Східної Азії та навіть – України. Для цих країн діє монетизація від декількох центів і до 2 доларів.
Якщо спиратися на наведені дані, вийде, що максимум можна отримати:
- у випадку, якщо йдеться про країни, де монетизація найвища – 3 300 доларів;
- найнижча – 600 доларів.
Що важливо знати про заробіток на YouTube зараз?
Для оформлення монетизації на YouTube, потрібно дотримуватися визначених правил. Зокрема, набрати 1000 підписників. Також важливо долучитися до партнерської програми.
Заробляти на YouTube реально не тільки завдяки монетизації. Також блогер має змогу рекламувати бренди та надати підписникам можливість оформити спонсорство.