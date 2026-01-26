Яка зараз монетизація на YouTube?

Щоб зрозуміти розмір доходу з YouTube, використовується показник RPM, тобто – "дохід за милю", повідомляє Exploding Topics.

Зверніть увагу! Оплата автора залежить від того, яку суму вніс рекламодавець, реклама, якого "вставлялась"у відео.

YouTube також забирає свою комісію. Вона складає майже 45%, повідомляє AIR Media-Tech.

Наразі оплата за 1000 переглядів така:

для країн з найвищою монетизацією

Така монетизація доступна для авторів, що створюють контент для Канади, Великої Британії, Австралії, США та Німеччини. Наразі оплата для них складає – від 3 до майже 11 доларів.

Цікаво! Найвища монетизація зафіксована у США.

для країн з найнижчою монетизацією

Для більшості країн YouTube впровадив низьку монетизацію. Зокрема, таку оплату мають автори з Індії, Південно-Східної Азії та навіть – України. Для цих країн діє монетизація від декількох центів і до 2 доларів.

Якщо спиратися на наведені дані, вийде, що максимум можна отримати:

у випадку, якщо йдеться про країни, де монетизація найвища – 3 300 доларів;

найнижча – 600 доларів.

Що важливо знати про заробіток на YouTube зараз?