Какая сейчас монетизация на YouTube?
Чтобы понять размер дохода с YouTube, используется показатель RPM, то есть – "доход за милю", сообщает Exploding Topics.
Обратите внимание! Оплата автора зависит от того, какую сумму внес рекламодатель, реклама, которого "вставлялась" в видео.
YouTube также забирает свою комиссию. Она составляет почти 45%, сообщает AIR Media-Tech.
Сейчас оплата за 1000 просмотров такая:
- для стран с самой высокой монетизацией
Такая монетизация доступна для авторов, создающих контент для Канады, Великобритании, Австралии, США и Германии. Сейчас оплата для них составляет – от 3 до почти 11 долларов.
Интересно! Самая высокая монетизация зафиксирована в США.
- для стран с самой низкой монетизацией
Для большинства стран YouTube внедрил низкую монетизацию. В частности, такую оплату имеют авторы из Индии, Юго-Восточной Азии и даже – Украины. Для этих стран действует монетизация от нескольких центов и до 2 долларов.
Если опираться на приведенные данные, получится, что максимум можно получить:
- в случае, если речь идет о странах, где монетизация самая высокая – 3 300 долларов;
- самая низкая – 600 долларов.
Что важно знать о заработке на YouTube сейчас?
Для оформления монетизации на YouTube, нужно придерживаться определенных правил. В частности, набрать 1000 подписчиков. Также важно присоединиться к партнерской программе.
Зарабатывать на YouTube реально не только благодаря монетизации. Также блогер имеет возможность рекламировать бренды и предоставить подписчикам право оформить спонсорство.