От чего зависит монетизация на YouTube?

Чтобы рассчитать оплату за просмотры, YouTube использует RPM – "доход за милю", сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Читайте также Вы будете удивлены: назвали профессии в Украине, которые точно не заменит искусственный интеллект

Обратите внимание! Это значение показывает, сколько автор может выручить за 1000 просмотров.

Нужно понимать, что:

оплата автора за просмотры зависит от того, сколько заплатил рекламодатель за рекламу, которую "вставляет" сервис;

к тому же YouTube установил комиссию, сейчас она составляет почти 45%, сообщает AIR Media-Tech.

Сейчас плата за 1000 просмотров на YouTube такая:

для стран с самой высокой монетизацией

Самая высокая монетизация от 3 до почти 11 долларов. Такую оплату получают авторы контента для Канады, Великобритании, Австралии, США и Германии.

Интересно! Самая высокая монетизация действовала для США.

для стран с самой низкой монетизацией

Авторы из большинства стран получают минимальную монетизацию. Она составляет от нескольких центов и максимум до 2 долларов. К примеру, такая оплата действует для:

Юго-Восточной Азии;

Индии;

Бразилии.

Важно! Такую же минимальную оплату имеют и авторы из Украины.

Учитывая эти цифры, получается, что за 5 000 просмотров можно максимально получить:

среди стран с самой высокой монетизацией – почти 55 долларов;

самой низкой – примерно 10 долларов.

Что еще важно знать сейчас о YouTube?