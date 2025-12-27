Какую отрасль не вытеснит ИИ?
Строительная отрасль Украины сегодня имеет критически высокий спрос на специалистов, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
В частности, профессии каменщика, сантехника и электрика остаются сферами, где человеческий труд заменить нельзя. Сейчас в этой сфере очень не хватает работников:
- По данным Конфедерации строителей Украины, дефицит персонала испытывают 70% компаний;
- Нехватка квалифицированных специалистов на объектах достигает от 40% до 70%.
Какие специальности очень нужны?
Заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний считает, что в 2025 году наиболее востребованными на рынке труда являются:
- сантехники и электрики;
- сварщики и монтажники;
- маляры и плиточники;
- инженеры-проектировщики.
Именно эти специалисты станут основой для восстановления Украины, а их навыки будут оставаться актуальными независимо от темпов цифровизации других отраслей.
Что известно о рынке труда в Украине?
Украина занимает 7-е место в глобальном рейтинге "оттока мозгов" с индексом 8,4 по 10-балльной системе. Индекс учитывает количество квалифицированных граждан, которые эмигрируют из стран с низким и ниже среднего уровнем доходов в страны с высокими доходами.
46% компаний отметили, что отток молодых специалистов в возрасте 18 – 22 лет имел определенное или значительное влияние на их деятельность, а 42% не почувствовали влияния. Дефицит кадров на рынке труда испытывают 74% компаний, особенно в рабочих и технических специальностях.
Прогнозируется, что наибольший спрос в последующие годы будет на разработчиков программного обеспечения, специалистов по цифровому маркетингу и аналитиков Big Data. В Украине также наблюдается значительный спрос на комплектовщиков, продавцов, менеджеров и водителей.