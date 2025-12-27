Какую отрасль не вытеснит ИИ?

Строительная отрасль Украины сегодня имеет критически высокий спрос на специалистов, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

В частности, профессии каменщика, сантехника и электрика остаются сферами, где человеческий труд заменить нельзя. Сейчас в этой сфере очень не хватает работников:

По данным Конфедерации строителей Украины, дефицит персонала испытывают 70% компаний;

Нехватка квалифицированных специалистов на объектах достигает от 40% до 70%.

Какие специальности очень нужны?

Заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний считает, что в 2025 году наиболее востребованными на рынке труда являются:

сантехники и электрики;

сварщики и монтажники;

маляры и плиточники;

инженеры-проектировщики.

Именно эти специалисты станут основой для восстановления Украины, а их навыки будут оставаться актуальными независимо от темпов цифровизации других отраслей.

Что известно о рынке труда в Украине?