Как работодателям придется менять подходы к найму?

Сейчас рынок труда сталкивается со структурной безработицей - ситуацией, когда вакансий много, но работодатели не могут найти кандидатов с нужными навыками и опытом, пишет 24 Канал.

Руководитель направления OLX Работа и Work.ua Мария Абдуллина в комментарии рассказала, что в этом году кадровый кризис будет только усиливаться. По ее словам, компаниям придется пересматривать не только уровень зарплат, но и сами принципы поиска работников. Речь идет о:

расширении категорий кандидатов

активном привлечении женщин в профессии, которые ранее считались "мужскими"

открытости к трудоустройству ветеранов

найме людей с инвалидностью

большем внимании к кандидатам старшего возраста

Также бизнес все больше фокусируется на переобучении работников и адаптации персонала под новые потребности компаний.

Мария Абдулина, руководитель направления OLX Работа Компании уже становятся более открытыми к трудоустройству ветеранов, людей с инвалидностью и кандидатов старшего возраста; активно привлекают женщин на традиционно мужские специальности. В то же время растет и будет расти в дальнейшем фокус на переобучении и адаптации работников, что позволит закрывать вакансии благодаря имеющимся работникам и кандидатам.

Могут ли иностранные работники закрыть дефицит кадров?

Одним из возможных вариантов преодоления кадрового голода называют привлечение трудовых мигрантов.

Этот вопрос уже обсуждается и на государственном уровне. В OLX Работа отмечают, что этом году интерес к иностранным работникам постепенно растет, особенно в сферах, где больше всего не хватает рабочих рук. Впрочем пока говорить о массовом тренде рано.

Дополнительное внимание к теме привлекла информация о пересмотре списка стран миграционного риска. В него входят около 70 государств, среди которых:

Афганистан

Египет

Ирак

Пакистан

Марокко

Таджикистан

Бангладеш

Пересмотр правил связывают именно с дефицитом работников в Украине.

Однако Кирилл Буданов предупреждает, что смягчение условий для иностранцев может создать и серьезные риски. В частности, существуют опасения, что официальное трудоустройство могут использовать как способ легализации пребывания в Украине.

Что это означает?

Кадровый дефицит уже сейчас меняет украинский рынок труда. Основные последствия:

компании вынуждены повышать зарплаты в дефицитных профессиях

бизнес активнее инвестирует в обучение персонала

работодатели становятся более открытыми к людям старшего возраста

растет спрос на женщин в технических и рабочих специальностях

усиливается интерес к иностранной рабочей силе

Для работников это означает новые возможности для смены профессии и переквалификации.

Обратите внимание! Украинский рынок труда переживает одну из самых сложных трансформаций за последние годы. Бизнесу придется адаптироваться к новой демографической реальности, а государству – искать баланс между экономическими потребностями, безопасностью и долгосрочной стратегией восстановления страны.

Какие прогнозы относительно трудовых мигрантов дает эксперт?

Однако наша страна еще до войны была популярным направлением, куда мигранты ехали на работу. По состоянию на 2021 год их насчитывалось 300 000 человек. Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник рассказал в комментарии 24 Каналу, что Украина уже не первый год выдает трудовым мигрантам разрешения на трудоустройство.

По словам эксперта, Европа принимает у себя украинцев так же, как и наше государство мигрантов из Азии и других континентов. Тогда как в Германии есть 1 200 000 украинцев, в Польше – 920 000, в Чехии – 360 000, наших граждан до сих пор удивляет, что на работу в украинские компании часто берут иностранцев.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики Мы оказались на стыке трех проблем. Понятно, что война и мобилизация сокращают количество рабочих рук на рынке труда. Далее, у нас массовая миграция людей. Речь идет о миллионах людей, которые выехали за границу или перемещены здесь, внутри нашей страны. Только за прошлый год, по данным Национального Банка, из Украины выехали около 500 000 человек. Еще мы оказались в демографическом кризисе, когда на 10 женщин рождается только 7 – 8 детей. Поэтому война и демографический кризис приводит к тому, что количество рабочих рук на рынке постоянно сокращается. И в такой ситуации удивляться, что приглашают сюда иностранцев, на мой взгляд, немного неуместно.

Василий Воскобойник говорит, что сейчас 75% отечественного бизнеса не имеют возможности нормально закрыть все свои вакансии. Работников не хватает в сфере строительства, сельского хозяйства, логистики, образования и медицины.

К слову, по выводам исследования по выводам исследования Европейской Бизнес Ассоциации, в прошлом году значительная часть опрошенных работодателей почувствовали дефицит квалифицированных кадров. Подобной была ситуация и ранее.

По итогам опросов выяснили, что наибольшие трудности бизнеса связаны с закрытием вакансий технических и рабочих специалистов, а также узкопрофильных специалистов со знанием английского языка и менеджеров среднего звена.

Где чаще всего нанимают мигрантов?

Прошло больше месяца после того, как глава ОП поручил Министерству иностранных дел и СБУ пересмотреть список стран для упрощения привлечения трудовых мигрантов, пишет Forbes.

Сейчас в этот перечень входят около 70 государств, среди которых Афганистан, Ирак, Пакистан, Марокко, Бангладеш, Таджикистан и Египет.

Несмотря на бюрократические трудности, украинские работодатели уже активно завозят работников из этих стран. В частности, только граждане Бангладеш получили 599 разрешений на работу в Украине. Об этом сообщил Государственный центр занятости в ответе на запрос Forbes Ukraine.

Активно иностранных работников ищут:

строительные компании;

производственные предприятия;

торговый сектор;

логистический бизнес;

сфера обслуживания.

CEO компании Eclectic Talents Group Артем Никишов рассказал, что его компания работает с кандидатами из Колумбии и уже помогла трудоустроить около 20 человек.

Эту страну выбрали из-за хорошей репутации колумбийцев в Европе как ответственных и дисциплинированных работников, а также из-за безвизового режима между Украиной и Колумбией, который частично упрощает бюрократические процедуры,

– объясняет эксперт.

