Были ли в Украине трудовые мигранты раньше?

Украинцы чаще замечают на улицах граждан из других стран. Немало их в крупных городах, к примеру в Киеве. Мигрантов замечают в униформе “Новой почты” в супермаркетах, они гуляют по Крещатику и имеют все права на проживание в Украине.

Однако наша страна еще до войны была популярным направлением, куда мигранты ехали на работу. По состоянию на 2021 год их насчитывалось 300 000 человек. Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник рассказал в комментарии 24 Каналу, что Украина уже не первый год выдает трудовым мигрантам разрешения на трудоустройство. Так, к примеру, в 2025 году было выдано или продлено действие 9 500 таких разрешений.

По словам эксперта, Европа принимает у себя украинцев так же, как и наше государство мигрантов из Азии и других континентов. Тогда как в Германии есть 1 200 000 украинцев, в Польше - 920 000, в Чехии - 360 000, наших граждан до сих пор удивляет, что на работу в украинские компании часто берут иностранцев.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики Мы оказались на стыке трех проблем. Понятно, что война и мобилизация сокращают количество рабочих рук на рынке труда. Далее, у нас массовая миграция людей. Речь идет о миллионах людей, которые выехали за границу или перемещены здесь, внутри нашей страны. Только за прошлый год, по данным Национального Банка, из Украины выехали около 500 000 человек. То есть выезд людей из Украины продолжается. Еще мы оказались в демографическом кризисе, когда на 10 женщин рождается только 7 - 8 детей. Во всех развитых странах рождаемость не выходит на коэффициент, что хотя бы мог на одном уровне поддерживать количество населения в стране. То есть, на 10 женщин нужно, чтобы рождались 22 ребенка. А у нас не так. Поэтому война и демографический кризис приводит к тому, что количество рабочих рук на рынке постоянно сокращается. И в такой ситуации удивляться, что приглашают сюда иностранцев, на мой взгляд, немного неуместно.

Василий Воскобойник говорит, что сейчас 75% отечественного бизнеса не имеют возможности нормально закрыть все свои вакансии. Работников не хватает в сфере строительства, сельского хозяйства, логистики, образования и медицины.

Как иностранцы легализуются в Украине?

Глава Офиса миграционной политики рассказал, что работодатель ищет работников через компании-посредники. Работник, которого находят для соответствующей работы, быстро получает разрешение на трудоустройство в Государственном центре занятости.

Хочу заметить, что мигранты не забирают у кого-то рабочие места. Они закрывают те рабочие места, на которых и так работали бы, если бы были рабочие руки. Когда кто-то говорит, что военные вернутся, а им не будет работы, потому что везде будут мигранты, то я бы хотел, чтобы наши ребята, которые вернутся, работали в офисах, а тяжелую работу выполняли иностранцы, которых мы сюда привлечем,

- говорит Воскобойник.

Следующим шагом для мигранта является получение рабочей визы, что требует времени. Когда документы есть, человек самолетом и поездом едет к месту, где он должен работать, и выходит на работу. Государственная миграционная служба выдает таким лицам вид на временное пребывание в Украине в связи с работой.

Могут ли мигранты создавать опасность, или противозаконие в Украине?

Василий Воскобойник заметил, что в любой стране, где проживают мигранты, есть какой-то процент из них, кто может нарушать закон. И не важно, из какой страны приехал этот человек. Даже украинцы в Европе совершают преступления. Поэтому опасность действительно может быть где угодно.

Есть перечень стран с повышенным миграционным риском. Это страны вроде Пакистана или Афганистана, откуда не нужно привлекать людей. Таких стран есть 90. Вот здесь, когда вопрос в том, кого привлекать, в страну, первое слово, должно быть не за демографами, а за Службой безопасности Украины. Именно она должна решать, из каких стран мы можем привлекать людей. И таким образом мы можем уменьшить вероятность каких-то проблем, но избежать их полностью невозможно,

- комментирует эксперт.

Конечно, контроль тоже может уменьшить уровень возможной угрозы. Василий Воскобойник добавляет, что если государство понимает, где мигрант работает или проживает, то все же удастся избежать многих проблем.

Специалист приводит пример Польши, когда речь заходит о пользе трудовых мигрантов для Украины. По его словам, украинцы фактически профинансировали сферу обороны этой страны. Поэтому и для нашей страны привлечение иностранцев может быть полезным для закрытия пробелов в рабочей силе и улучшения экономики.

Будет ли Украине трудно без привлечения трудовых мигрантов?

Член Совета Национальный банк Украины рассказал в эфире 24 Канала, что Украине уже сейчас требуется привлечение трудовых мигрантов, поскольку рынок труда сталкивается с дефицитом кадров. Количество трудоспособного населения уменьшается, поэтому без дополнительной рабочей силы экономическое восстановление будет сложнее.

По разным оценкам, Украине может понадобиться значительное количество иностранных работников, чтобы компенсировать недостаток рабочей силы. Речь идет о людях из разных стран, в частности тех, где есть избыток трудовых ресурсов. В то же время вопрос привлечения мигрантов требует четкой государственной политики и условий для их интеграции.