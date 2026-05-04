Чи були в Україні трудові мігранти раніше?

Українці частіше помічають на вулицях громадян з інших країн. Немало їх у великих містах, до прикладу в Києві. Мігрантів помічають в уніформі “Нової Пошти” в супермаркетах, вони гуляють Хрещатиком і мають всі права на проживання в Україні.

Проте наша країна ще до війни була популярним напрямом, куди мігранти їхали на роботу. Станом на 2021 рік їх налічувалося 300 000 осіб. Голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник розповів у коментарі 24 Каналу, що Україна вже не перший рік видає трудовим мігрантам дозволи на працевлаштування. Так, до прикладу, у 2025 році було видано чи продовжено дію 9 500 таких дозволів.

За словами експерта, Європа приймає в себе українців так само, як і наша держава мігрантів з Азії та інших континентів. Тоді як в Німеччині є 1 200 000 українців, в Польщі - 920 000, в Чехії - 360 000, наших громадян досі дивує, що на роботу в українські компанії часто беруть іноземців.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики Ми опинилися на стику трьох проблем. Зрозуміло, що війна та мобілізація скорочують кількість робочих рук на ринку праці. Далі, в нас масова міграція людей. Мова йде про мільйони людей, котрі виїхали за кордон чи переміщені тут, всередині нашої країни. Тільки за минулий рік, за даними Національного Банку, з України виїхали близько 500 000 людей. Тобто виїзд людей з України продовжується. Ще ми опинилися в демографічній кризі, коли на 10 жінок народжується лише 7 - 8 дітей. В усіх розвинених країнах народжуваність не виходить на коефіцієнт, що хоча б міг на одному рівні підтримувати кількість населення в країні. Тобто, на 10 жінок потрібно, щоб народжувались 22 дитини. А в нас не так. Тому війна і демографічна криза призводить до того, що кількість робочих рук на ринку постійно скорочується. І в такій ситуації дивуватися, що запрошують сюди іноземців, на мій погляд, трішки недоречно.

Василь Воскобойник каже, що зараз 75% вітчизняного бізнесу не мають змоги нормально закрити всі свої вакансії. Працівників не вистачає у сфері будівництва, сільського господарства, логістики, освіти й медицини.

Як іноземці легалізуються в Україні?

Голова Офісу міграційної політики розповів, що роботодавець шукає працівників через компанії-посередники. Працівник, якого знаходять для відповідної роботи, швидко отримує дозвіл на працевлаштування в Державному центрі зайнятості.

Хочу зауважити, що мігранти не забирають в когось робочі місця. Вони закривають ті робочі місця, на котрих і так працювали б, якби були робочі руки. Коли хтось говорить, що військові повернуться, а їм не буде роботи, тому що всюди будуть мігранти, то я б хотів, щоб наші хлопці, які повернуться, працювали в офісах, а важку роботу виконували іноземці, котрих ми сюди залучимо,

- говорить Воскобойник.

Наступним кроком для мігранта є отримання робочої візи, що потребує часу. Коли документи є, людина літаком і потягом їде до місця, де вона повинна працювати, й виходить на роботу. Державна міграційна служба видає таким особам посвідку про тимчасове перебування в Україні у зв'язку з роботою.

Чи можуть мігранти створювати небезпеку, чи протизаконня в Україні?

Василь Воскобойник зауважив, що в будь-якій країні, де проживають мігранти, є якийсь відсоток з них, хто може порушувати закон. І не важливо, з якої країни приїхала ця людина. Навіть українці в Європі вчиняють злочини. Тому небезпека дійсно може бути де завгодно.

Є перелік країн з підвищеним міграційним ризиком. Це країни на кшталт Пакистану чи Афганістану, звідки не потрібно залучати людей. Таких країн є 90. Ось тут, коли питання в тому, кого залучати, в країну, перше слово, повинно бути не за демографами, а за Службою безпеки України. Саме вона повинна вирішувати, з яких країн ми можемо залучати людей. І таким чином ми можемо зменшити вірогідність якихось проблем, але уникнути їх повністю неможливо,

- коментує експерт.

Звичайно, контроль теж може зменшити рівень можливої загрози. Василь Воскобойник додає, що якщо держава розуміє, де мігрант працює чи проживає, то все ж вдасться уникнути багатьох проблем.

Фахівець наводить приклад Польщі, коли мова заходить про користь трудових мігрантів для України. За його словами, українці фактично профінансували сферу оборони цієї країни. Тому й для нашої країни залучення іноземців може бути корисним для закриття прогалин в робочій силі та покращення економіки.

Чи буде Україні важко без залучення трудових мігрантів?

Член Ради Національний банк України розповів в ефірі 24 Каналу, що Україні вже зараз потрібне залучення трудових мігрантів, оскільки ринок праці стикається з дефіцитом кадрів. Кількість працездатного населення зменшується, тому без додаткової робочої сили економічне відновлення буде складнішим.

За різними оцінками, Україні може знадобитися значна кількість іноземних працівників, аби компенсувати нестачу робочої сили. Йдеться про людей з різних країн, зокрема тих, де є надлишок трудових ресурсів. Водночас питання залучення мігрантів потребує чіткої державної політики та умов для їх інтеграції.