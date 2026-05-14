Думку Ігоря Терехова щодо цього питання оприлюднили у телеграм-каналі Асоціації прифронтових міст та громад.

Яка позиція Терехова щодо ідеї залучення мігрантів?

Він наголосив на необхідності законодавчих змін, які б захистили українців та створили умови для повернення наших громадян у рідні громади.

Я категорично проти (масової трудової міграції іноземців, 24 Канал). Нам потрібно зробити так, щоб внести зміни до Трудового кодексу щодо пріоритету українців. Нам потрібно повертати українців, нам не потрібно сьогодні залучати іноземців, давати їм роботу, давати їм можливість заробляти кошти. Нам перш за все потрібно, щоб заробляли кошти українці, і нам потрібно повертати людей до своїх міст,

– акцентував Ігор Терехов.

Також голова АПМГ закликав до виваженого підходу під час розробки Цивільного кодексу. Він виступив проти норм, які обурюють суспільство та суперечать цінностям українців.