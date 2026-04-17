Список країн "міграційного ризику" та нові правила: що відомо?

Питання підняли під час обговорення співпраці з Африкою. Про це розповів керівник Офісу Президента Кирило Буданов на CEO Club.

За його словами, тепер державні органи мають терміново переглянути перелік країн, громадяни яких вважаються "міграційно ризиковими". Це роблять на тлі кадрового дефіциту в Україні. Втім, не все так просто:

Буданов звернув увагу, що разом із пом’якшенням правил залишаються серйозні ризики – і безпекові, і соціальні.

Наприклад, є чимало випадків, коли іноземці використовують офіційне працевлаштування лише як спосіб потрапити в Україну.

Особливо це стосується працівників із країн Центральної Азії.

Вони заїжджають сюди, отримали посвідку і вперед… Ви ж стикалися з проблемами, коли певні робітники приїхали до вас, ви їх зареєстрували, і вони на наступний день сказали: "До побачення". Я вам навіть скажу по прикладу іноземного нашого легіону, який ми створювали – те саме,

– розповів Буданов.

Які юридичні проблеми можуть виникати?

Ще одна проблема – юридична. Роботодавці не можуть нести повну відповідальність за перебування іноземця в Україні протягом усього часу дії його посвідки. І це серйозно ускладнює будь-які зміни в системі.

Окрім того, Буданов прямо визнав: нинішні процедури оформлення іноземців часто більше схожі на спосіб наповнення бюджету, ніж на реальний інструмент регулювання ринку праці.

Окрім оновлення списку "ризикованих країн", також зараз розглядають досвід інших європейських держав – зокрема Польща. Там уже напрацювали механізми контролю за трудовими мігрантами, які допомагають уникати ситуацій, коли люди приїжджають працювати, а потім фактично "зникають" і живуть поза правовим полем.

Де в Україні найбільше бракує робітників і чи допоможуть трудові мігранти?

Україна матиме конкурувати за трудових мігрантів та повернення своїх громадян, проте не зможе повністю закрити потребу в сотнях тисяч робочих рук навіть після закінчення війни. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

Відтік людей за кордон та перевищення смертності над народжуваністю призводить до скорочення населення України.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Нестача людей у нас іде по всіх секторах економіки. Системі освіти бракує вчителів, охороні здоров'я – лікарів та медичних сестер, мілітарітеку – інженерів. Не вистачає людей у будівельній галузі та сільському господарстві. По кожній галузі економіки України є потреба в робочих руках. Ще торік 75% українського бізнесу заявляли про те, що в них є проблеми з залученням персоналу й закриттям наявних вакансій.

На думку Василя Воскобойника, найбільше потенційних робітників зможе прийняти будівельна галузь України. Проте для їхнього залучення потрібно створити прозорі й чіткі умови працевлаштування.

Суто математично, якщо у нас помирає 300 тисяч людей, нам потрібно залучати на рік 300 тисяч мігрантів. Але це неможливо, бо люди все одно будуть шукати для себе вищі заробітні плати, меншу бюрократію при працевлаштуванні й більше можливостей для того, аби з часом перевезти свої родини. У першу чергу нам будуть потрібні "блакитні комірці": звичайні будівельники, муляри, бетоняри, слюсарі, сантехніки, зварювальники, усі люди робітничих спеціальностей,

– говорить експерт.

Новини ринку праці 2026 в Україні