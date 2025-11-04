Чи вистачить роботи в Україні для громадян та іноземців?

Українці побоюються, що трудові мігранти можуть зайняти їхні місця на ринку праці, проте роботи вистачить на всіх. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

Під час війни та для повоєнної відбудови Україна потребує кадрів у всіх галузях економіки, однак насамперед – працівників робочих спеціальностей: будівельників, слюсарів, сантехніків, мулярів, зварювальників тощо.

Василь Воскобойник Голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Найбільша галузь, яка може прийняти навіть кілька сотень тисяч потенційних робітників, – це будівництво. Чи зможуть, наприклад, будівельники з Індонезії витіснити українців? Я хочу нагадати, що навіть у 2006-2008 роки, коли в Україні був будівельний бум і близько 47-48 мільйонів населення, будівельним компаніям не вистачало робітників. Зараз у нас 30 мільйонів населення, збільшилася частка людей літнього віку. І говорити, що умовні індонезійці, приїхавши до нас, зможуть витіснити українців… Витісняти немає кого.

Експерт Василь Воскобойник говорить, що нині в Україні працюють над підготовкою міграційної стратегії до 2035 року, яка враховуватиме потреби ринку праці та інтереси громадян. Для цього серед представників влади, бізнесу та пересічних українців проводили опитування щодо ставлення до трудової міграції.

Майже одностайно вони говорили про одне: якщо ми за 2014 – 2021 роки не змогли розв'язати проблему з внутрішньо переміщеними особами, у яких немає житла і є проблеми з працевлаштуванням, то яким чином і навіщо ми будемо запрошувати когось. Я це трактую як несприйняття ідеї залучення іноземців до України. І це насправді пов'язано з побоюваннями того, що вони заберуть наші робочі місця,

– каже експерт.

Зауважимо! Міграційну стратегію розглядають у розрізі трудоресурсного аспекту: залучення, втримання й перерозподілу трудових ресурсів України з залученням іноземців.

Над підготовкою стратегії працюють фахівці Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи, Офісу міграційної політики та Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування за підтримки Фонду "Відродження". Вона охоплюватиме період до 2035 року.

Як уникнути проблем з іноземними працівниками?

Василь Воскобойник говорить, що Україна не запропонує іноземцям соціальний захист на рівні західних країн, тож напливу людей у пошуках кращого життя очікувати не варто. Що дійсно можна запропонувати їм – так це легальну роботу й заробіток, із яким мігранти повертатимуться додому.

На думку експерта, аби уникнути проблем із трудовими мігрантами, потрібен чіткий державний контроль усіх процесів:

визначення пріоритетних галузей економіки для залучення іноземних працівників та країн, звідки можна їх запрошувати;

контроль за умовами праці та проживанням мігрантів для запобігання порушенням прав людини;

визначені й жорсткі умови депортації у разі порушення законодавства України.

Скільки іноземців отримали дозволи працювати в Україні?

За даними Державного центру зайнятості, які наводить The Page, під час повномасштабної війни кількість оформлених дозволів на роботу іноземців в Україні скоротилася в кілька разів:

у 2021 році видали 21 786 дозволів;

у 2022 році – 6 279 дозволів;

у 2023 році – 4 530 дозволів;

у 2024 – 6 127 дозволів;

у першому кварталі 2025 року – 1 728 дозволів.

За оцінками Міжнародної організації праці, для відновлення України знадобляться додатково 8,7 мільйона робітників на ринку праці. Щороку ж населення України скорочується на 250 – 300 тисяч людей. Нині кожна галузь економіки України потерпає від дефіциту працівників.

Експерт Василь Воскобойник говорить, що потребу в сотнях тисяч трудових мігрантів Україна не зможе закрити її повністю. Перешкодою буде низький рівень зарплат.

Зверніть увагу! Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів Новини.LIVE, що на Закарпатті деревообробне підприємство залучило до роботи 150 працівників з країни Банґладеш у Південній Азії. Проте, на його думку, говорити про масштабну трудову міграцію до України під час війни передчасно.

Як ставиться влада до ідеї залучення трудових мігрантів?