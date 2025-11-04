Хватит ли работы в Украине для граждан и иностранцев?

Украинцы опасаются, что трудовые мигранты могут занять их места на рынке труда, однако работы хватит на всех. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Смотрите также Сотни тысяч трудовых мигрантов: выживет ли Украина без иностранных рабочих

Во время войны и для послевоенного восстановления Украина нуждается в кадрах во всех отраслях экономики, однако прежде всего – в представителях рабочих специальностей: строителях, слесарях, сантехниках, каменщиках, сварщиках и других.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Самая большая отрасль, которая может принять даже несколько сотен тысяч потенциальных рабочих, – это строительство. Смогут ли, например, строители из Индонезии вытеснить украинцев? Я хочу напомнить, что даже в 2006-2008 годы, когда в Украине был строительный бум и около 47-48 миллионов населения, строительным компаниям не хватало рабочих. Сейчас у нас 30 миллионов населения, увеличилась доля людей пожилого возраста. И говорить, что условные индонезийцы, приехав к нам, смогут вытеснить украинцев.. Вытеснять некого.

Эксперт Василий Воскобойник говорит, что сейчас в Украине работают над подготовкой миграционной стратегии до 2035 года, которая будет учитывать потребности рынка труда и интересы граждан. Для этого среди представителей власти, бизнеса и рядовых украинцев проводили опрос об отношении к трудовой миграции.

Почти единодушно они говорили об одном: если мы за 2014 – 2021 годы не смогли решить проблему с внутренне перемещенными лицами, у которых нет жилья и есть проблемы с трудоустройством, то каким образом и зачем мы будем приглашать кого-то. Я это трактую как неприятие идеи привлечения иностранцев в Украину. И это на самом деле связано с опасениями того, что они заберут наши рабочие места,

– говорит эксперт.

Заметим! Миграционную стратегию рассматривают в разрезе трудоресурсного аспекта: привлечение, удержания и перераспределения трудовых ресурсов Украины с привлечением иностранцев.

Над подготовкой стратегии работают специалисты Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи, Офиса миграционной политики и Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству при поддержке Фонда "Возрождение". Она охватит период до 2035 года.

Как избежать проблем с иностранными работниками?

Василий Воскобойник говорит, что Украина не предложит иностранцам социальную защиту на уровне западных стран, поэтому наплыва людей в поисках лучшей жизни ожидать не стоит. Что действительно можно предложить им – так это легальную работу и заработок, с которым мигранты будут возвращаться домой.

По мнению эксперта, чтобы избежать проблем с трудовыми мигрантами, нужен четкий государственный контроль всех процессов:

определение приоритетных отраслей экономики для привлечения иностранных работников и стран, откуда можно их приглашать;

контроль за условиями труда и проживанием мигрантов для предотвращения нарушений прав человека;

определены и жесткие условия депортации в случае нарушения законодательства Украины.

Сколько иностранцев получили разрешения работать в Украине?

По данным Государственного центра занятости, которые приводит The Page, во время полномасштабной войны количество оформленных разрешений на работу иностранцев в Украине сократилось в несколько раз:

в 2021 году выдали 21 786 разрешений;

в 2022 году – 6 279 разрешений;

в 2023 году – 4 530 разрешений;

в 2024 году – 6 127 разрешений;

в первом квартале 2025 года – 1 728 разрешений.

По оценкам Международной организации труда, для восстановления Украины понадобятся дополнительно 8,7 миллиона рабочих на рынке труда. Ежегодно же население Украины сокращается на 250 – 300 тысяч человек. Сейчас каждая отрасль экономики Украины страдает от дефицита работников.

Эксперт Василий Воскобойник говорит, что потребность в сотнях тысяч трудовых мигрантов Украина не сможет закрыть ее полностью. Препятствием будет низкий уровень зарплат.

Обратите внимание! Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал Новини.LIVE, что на Закарпатье деревообрабатывающее предприятие привлекло к работе 150 работников из страны Бангладеш в Южной Азии. Однако, по его мнению, говорить о масштабной трудовой миграции в Украину во время войны преждевременно.

Как относится власть к идее привлечения трудовых мигрантов?