Приоритет – возвращения украинцев?

В интервью для Новости.LIVE он объяснил, что интеграция приезжих в общество является сложной из-за языковых, правовых и культурных барьеров, а сами мигранты редко настроены на работу, передает 24 Канал.

"Мы должны стимулировать возвращение наших людей, которые выехали в Европу. Это сделать очень сложно, но возможно. Есть два ключевых вопроса, которые нужно решить – жилье и работа", – подчеркнул Гетманцев.

По его словам, государство уже движется в этом направлении, однако без развития экономики и повышения зарплат вернуть украинцев будет невозможно.

Украинцы хотят вернуться?

В то же время политик отметил, что желание вернуться домой у многих граждан все же есть. Он подчеркнул, что немало украинских беженцев столкнулись с предвзятым отношением в странах ЕС.

"К сожалению, наши беженцы уже поняли, что там к ним относятся, мягко говоря, как к чужим. Есть проблема неполноценности. Мы даже от европейских, польских политиков слышим высказывания, которые не наденешь ни на какую голову, и это вряд ли изменится", – добавил Гетманцев.

О каких заявлениях речь?