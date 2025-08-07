Правительственная коалиция договорилась, что для беженцев, прибывших с 1 апреля, помощь будет уменьшена. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как изменятся выплаты для беженцев в Германии?

Согласно предложенному законопроекту закона, украинцы, прибывшие в Германию с 1 апреля 2025 года, не будут получать пособие по безработице Bürgergeld. Вместо этого им будут выплачивать меньшую помощь как для людей, которые ищут убежища.

Издание сообщило, что с принятием нового закона выплаты для украинских беженцев могут сократиться до 100 евро в месяц.

Это решение затронет по меньшей мере 21 тысячу украинцев – именно столько приехали в Германию с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Следует отметить, что пока выплаты остаются неизменными. Законопроект требует одобрения кабинета министров и верхней палаты парламента.

К слову, по состоянию на апрель этого года выплаты в Германии по безработице получали 701 тысяча беженцев из Украины. 502 тысячи из них признаны трудоспособными, другие – или моложе 15 лет, или уже достигли пенсионного возраста.