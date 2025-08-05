По состоянию на апрель 2025 года количество украинских беженцев, работающих в Германии, выросло на 80 тысяч. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Zeit.

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Сколько украинских беженцев нашли работу в Германии?

По состоянию на апрель 2025 года 272 тысячи человек с украинским гражданством в Германии имели работу, на которую распространяется социальное страхование. Это на 80 тысяч больше, чем в 2024-м.

Сколько украинцев получают помощь в Германии?

Федеральное агентство по вопросам занятости сообщило, что государственную помощь по безработице продолжают получать 701 тысяча беженцев из Украины.

502 тысячи из них признали трудоспособными, остальные – или младше 15 лет, или уже достигли пенсионного возраста.

Напомним, недавно депутат Бундестага, эксперт по внешней политике Штефан Майер, призвал отменить выплаты украинским мужчинам призывного возраста.

Зато премьер Баварии Маркус Зёдер и премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал отменить социальную помощь Bürgergeld всем трудоспособным беженцам.