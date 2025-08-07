Урядова коаліція домовилась, що для біженців, які прибули з 1 квітня, допомога буде зменшена. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Від 30 до 1100 євро: де біженцям з України платять найбільше

Як зміняться виплати для біженців у Німеччині?

Згідно з запропонованим законопроєктом закону, українці, які прибули до Німеччини з 1 квітня 2025 року, не будуть отримувати допомогу по безробіттю Bürgergeld. Замість цього їм виплачуватимуть меншу допомогу як для людей, які шукають притулку.

Видання повідомило, що з прийняттям нового закону виплати для українських біженців можуть скоротитися до 100 євро на місяць.

Це рішення зачепить щонайменше 21 тисячу українців – саме стільки приїхали в Німеччину з 1 квітня по 30 червня 2025 року.

Слід зазначити, що поки що виплати залишаються незмінними. Законопроєкт потребує схвалення кабінету міністрів та верхньої палати парламенту.

До слова, станом на квітень цього виплати у Німеччині по безробіттю отримували 701 тисяча біженців з України. 502 тисячі з них визнані працездатними, інші – або молодші 15 років, або вже досягли пенсійного віку.