Существует ряд товаров, которые запрещено упаковывать для отправки за пределы Украины. 24 Канал со ссылкой на "Новую почту" поделится актуальной подборкой вещей, которые категорически не примут к международной пересылке.
Смотрите также Мошенники снова рассылают фейковые письма от "Новой почты": что делать, если открыли письмо
Что запрещено отправлять за границу через "Новую Почту"?
- Любые продукты питания – как необработанные, так и готовые/переработанные.
- Медикаменты, витамины, диетические добавки.
- Деньги, банковские металлы, драгоценные камни, ювелирные украшения, ценные бумаги.
- Антиквариат, предметы искусства, культурные ценности (без соответствующих сертификатов) – старинные вещи, картины, исторические артефакты и т.д.
- Живые животные и растения, в частности саженцы.
- Подакцизные товары: алкоголь и табак.
- Оружие – огнестрельное, холодное, боевые или спортивные, патроны, боеприпасы, а также военные или двойного назначения товары.
- Наркотические, психотропные вещества, ядовитые или запрещенные химикаты.
- Пиротехнические изделия, взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества (аэрозоли, газовые баллоны, легковоспламеняющиеся жидкости) и другие опасные соединения.
- Емкости с жидкостями или неизвестным содержимым, непрозрачные контейнеры, химикаты, которые требуют специальных условий хранения.
- Вещи, которые могут представлять опасность для работников или других отправлений – коррозионные, токсичные, радиоактивные, инфекционные или биологические материалы.
Что запрещено передавать по почте / Фото Ua.pl
Почему действуют такие ограничения?
Как пишет Государственная таможенная служба Украины, часть запретов связана с таможенными и международными правилами перевозок – некоторые товары требуют специальных разрешений или сертификатов.
Другая часть – это вопросы безопасности: вещи, которые могут быть опасными во время транспортировки (взрывчатка, токсичные вещества, оружие), или которые создают риск для получателей / работников почты.
Как выросли цены на доставку на "Новой почте"?
С 1 декабря "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине на 5 – 20 гривен, кроме посылок до 2 килограммов.
Новые тарифы включают: доставка документов между отделениями локально – 60 гривен, по Украине – 70 гривен; посылки до 10 кг по городу – 100 гривен, по Украине – 120 гривен.