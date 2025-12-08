Существует ряд товаров, которые запрещено упаковывать для отправки за пределы Украины. 24 Канал со ссылкой на "Новую почту" поделится актуальной подборкой вещей, которые категорически не примут к международной пересылке.

Смотрите также Мошенники снова рассылают фейковые письма от "Новой почты": что делать, если открыли письмо

Что запрещено отправлять за границу через "Новую Почту"?

Любые продукты питания – как необработанные, так и готовые/переработанные.

Медикаменты, витамины, диетические добавки.

Деньги, банковские металлы, драгоценные камни, ювелирные украшения, ценные бумаги.

Антиквариат, предметы искусства, культурные ценности (без соответствующих сертификатов) – старинные вещи, картины, исторические артефакты и т.д.

Живые животные и растения, в частности саженцы.

Подакцизные товары: алкоголь и табак.

Оружие – огнестрельное, холодное, боевые или спортивные, патроны, боеприпасы, а также военные или двойного назначения товары.

Наркотические, психотропные вещества, ядовитые или запрещенные химикаты.

Пиротехнические изделия, взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества (аэрозоли, газовые баллоны, легковоспламеняющиеся жидкости) и другие опасные соединения.

Емкости с жидкостями или неизвестным содержимым, непрозрачные контейнеры, химикаты, которые требуют специальных условий хранения.

Вещи, которые могут представлять опасность для работников или других отправлений – коррозионные, токсичные, радиоактивные, инфекционные или биологические материалы.



Что запрещено передавать по почте / Фото Ua.pl

Почему действуют такие ограничения?

Как пишет Государственная таможенная служба Украины, часть запретов связана с таможенными и международными правилами перевозок – некоторые товары требуют специальных разрешений или сертификатов.

Другая часть – это вопросы безопасности: вещи, которые могут быть опасными во время транспортировки (взрывчатка, токсичные вещества, оружие), или которые создают риск для получателей / работников почты.

Как выросли цены на доставку на "Новой почте"?