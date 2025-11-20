Какие новые тарифы "Новой почты"?

Повышение цен не коснутся посылок до 2 килограммов. Об этом "Новая почта" сообщила в рассылке своим клиентам, пишет 24 Канал.

Однако изменятся цены на доставку документов между отделениями:

локально – 60 грн (было 65 гривен);

по Украине – 70 грн (было 65 гривен).

Локальные тарифы (по городу):

до 2 килограммов – 60 гривен (без изменений);

до 10 килограммов – 100 гривен (было 90 гривен);

до 30 килограммов – 160 гривен (было 140 гривен).

Доставка посылок по Украине:

до 2 килограммов – 80 гривен (без изменений);

до 10 килограммов – 120 гривен (было 110 гривен);

до 30 килограммов – 180 гривен (было 160 гривен).

Также за получение документов и посылок в почтомате придется доплатить 10 гривен. Следующие обновления следующие:

Для посылок более 120 сантиметров или при отсутствии коробки – +100 гривен.

Для паллетов – 50 – 250 гривен.

Для шин и дисков – +15 – 50 гривен.

