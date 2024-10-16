Новые почтоматы

Новые почтоматы от "Новой почты" уже можно найти в Украине.

Читайте также Фридман собирается отсудить у Украины миллиард долларов: в чем претензия олигарха

Мы знаем, что многие обожают почтоматы, поэтому совершенствуем, чтобы ты мог пользоваться ими при любых ситуациях,
– написали в компании.

Новая модель имеет следующие особенности:

  • благодаря солнечным панелям и аккумулятору, они могут работать до 16 часов с полной нагрузкой и без дополнительной зарядки;
  • почтомат имеет зарядные устройства для 12 телефонов;
  • он раздает Wi-Fi;
  • оснащен антивандальной защитой для безопасности твоей посылки.