Новые почтоматы

Новые почтоматы от "Новой почты" уже можно найти в Украине.

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Мы знаем, что многие обожают почтоматы, поэтому совершенствуем, чтобы ты мог пользоваться ими при любых ситуациях,

– написали в компании.

Новая модель имеет следующие особенности: