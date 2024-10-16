Претензии олигарха

Компания ABH Holdings S.A., которая имеет регистрацию в Люксембурге, подала иск против Украины. Претензия – национализация "Сенс Банка" (ранее это был "Альба-банк Украина"), сообщают Наши деньги.

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Сумма иска – 1 миллиард долларов. Минюст уже нанял юристов для защиты в суде, до конца года Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, UK LLP получит 450 тысяч евро.

Фридману до сих пор принадлежат активы в Украине

Михаил Фридман находится под санкциями ЕС и Великобритании, в прошлом году он также попал в санкционный список США. Фридман жаловался на санкции и даже апеллировал против них, но никакого результата это не дало.

Кстати, сейчас суд рассматривает конфискацию у Фридмана доли в компании IDS Ukraine, которая является одним из крупнейших производителей минеральных вод в Украине.