Претензії олігарха

Компанія ABH Holdings S.A., яка має реєстрацію у Люксембурзі, подала позов проти України. Претензія – націоналізація "Сенс Банку" (раніше це був "Альба-банк Україна"), повідомляють Наші гроші.

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Сума позову – 1 мільярд доларів. Мін'юст вже найняв юристів для захисту у суді, до кінця року Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, UK LLP отримає 450 тисяч євро.

Фрідману досі належать активи в Україні

Міхаіл Фрідман перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії, минулого року він також потрапив до санкційного списку США. Фрідман скаржився на санкції та навіть апелював проти них, але жодного результату це не дало.

До речі, зараз суд розглядає конфіскацію у Фрідмана частки у компанії IDS Ukraine, яка є одним із найбільших виробників мінеральних вод в Україні.