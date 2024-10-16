Нові поштомати

Нові поштомати від "Нової пошти" вже можна знайти в Україні.

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Ми знаємо, що багато хто обожнює поштомати, тож удосконалюємо, аби ти міг користуватися ними за будь-яких ситуацій,
– написали в компанії.

Нова модель має такі особливості:

  • завдяки сонячним панелям та акумулятору, вони можуть працювати до 16 годин із повним навантаженням і без додаткової зарядки;
  • поштомат має зарядні пристрої для 12 телефонів;
  • він роздає Wi-Fi;
  • облаштований антивандальним захистом для безпеки твоєї посилки.