Нові поштомати

Нові поштомати від "Нової пошти" вже можна знайти в Україні.

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Ми знаємо, що багато хто обожнює поштомати, тож удосконалюємо, аби ти міг користуватися ними за будь-яких ситуацій,

– написали в компанії.

Нова модель має такі особливості: