Какие будут новые почтоматы?
Сейчас в компании готовятся к тестированию совершенно новые модели, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новую почту".
Среди обновлений:
- Пластиковый почтомат, вместо металлического: легкий и удобный для установки в помещениях.
- Пенопластовый конструктор: модульный, ячейки можно менять под разные размеры посылок.
- Кастомный дроп-бокс: автономное решение для бизнеса со встроенным сканером и принтером. Можно использовать для массовых отправок.
- CONVENIQ: ячейка для клиентов, сочетающая почтомат, кофейный автомат и холодильник Grab&Go со снеками.
Как будет выглядеть новый почтомат / фото "Новой почты"
Все эти решения сейчас готовятся к тестированию в Украине. Если оно пройдет успешно, эти инновации появятся в городах и селах по всей Украине,
– сообщили в компании.
Как работают почтоматы без света?
В прошлом году "Новая Почта" усовершенствовала почтоматы с возможностью работать до 16 часов без зарядки благодаря солнечным панелям и аккумулятору. Новое поколение почтоматов оборудовано зарядными устройствами для 12 телефонов, раздают Wi-Fi и имеет антивандальную защиту.
Также забрать посылку с почтомата в случае необходимости можно и без интернета или мобильной связи. Для этого нужно выполнить простой алгоритм действий с помощью Bluetooth и приложения "Новой почты".
К слову, Укрпочта также подписала соглашение с Modern Expo на поставку почтоматов, первые 100 из которых появятся до конца 2025 года в Киеве и Одессе. Почтоматы позволят получать и отправлять письма автономно, отвечая повышенным стандартам безопасности, и будут управляться через мобильное приложение или PIN-код.