Сейчас в компании готовятся к тестированию совершенно новые модели, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новую почту".

Среди обновлений:

Все эти решения сейчас готовятся к тестированию в Украине. Если оно пройдет успешно, эти инновации появятся в городах и селах по всей Украине,

– сообщили в компании.

В прошлом году "Новая Почта" усовершенствовала почтоматы с возможностью работать до 16 часов без зарядки благодаря солнечным панелям и аккумулятору. Новое поколение почтоматов оборудовано зарядными устройствами для 12 телефонов, раздают Wi-Fi и имеет антивандальную защиту.

Также забрать посылку с почтомата в случае необходимости можно и без интернета или мобильной связи. Для этого нужно выполнить простой алгоритм действий с помощью Bluetooth и приложения "Новой почты".