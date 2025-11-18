Какие будут новые почтоматы?

Сейчас в компании готовятся к тестированию совершенно новые модели, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новую почту".

Среди обновлений:

  • Пластиковый почтомат, вместо металлического: легкий и удобный для установки в помещениях.
  • Пенопластовый конструктор: модульный, ячейки можно менять под разные размеры посылок.
  • Кастомный дроп-бокс: автономное решение для бизнеса со встроенным сканером и принтером. Можно использовать для массовых отправок.
  • CONVENIQ: ячейка для клиентов, сочетающая почтомат, кофейный автомат и холодильник Grab&Go со снеками.

Как будет выглядеть новый почтомат / фото "Новой почты"

Все эти решения сейчас готовятся к тестированию в Украине. Если оно пройдет успешно, эти инновации появятся в городах и селах по всей Украине,
– сообщили в компании.

Как работают почтоматы без света?

  • В прошлом году "Новая Почта" усовершенствовала почтоматы с возможностью работать до 16 часов без зарядки благодаря солнечным панелям и аккумулятору. Новое поколение почтоматов оборудовано зарядными устройствами для 12 телефонов, раздают Wi-Fi и имеет антивандальную защиту.

  • Также забрать посылку с почтомата в случае необходимости можно и без интернета или мобильной связи. Для этого нужно выполнить простой алгоритм действий с помощью Bluetooth и приложения "Новой почты".

  • К слову, Укрпочта также подписала соглашение с Modern Expo на поставку почтоматов, первые 100 из которых появятся до конца 2025 года в Киеве и Одессе. Почтоматы позволят получать и отправлять письма автономно, отвечая повышенным стандартам безопасности, и будут управляться через мобильное приложение или PIN-код.