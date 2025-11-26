Что известно о фишинговых письмах от "Новой почты"?

Письма присылают преступники, они не имеют никакого отношения к "Новой почте" или любой другой компании группы NOVA, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.

Мошенники копируют логотип компании, подменяют адрес отправителя и давят на людей вымышленными долгами, чтобы заставить открыть вложение или перейти по ссылке.

Как защитить себя от мошенников:

Проверяйте адрес отправителя. Письма от "Новой почты" приходят только с официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения или ошибки в написании.

Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.

Включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты, мессенджеров, банкинга и других важных аккаунтов.

Что делать, если вы открыли письмо:

Если вы открыли подозрительное вложение или перешли по сомнительной ссылке, желательно как можно скорее изменить пароли на ваших аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружили подозрительную активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов.

Если вы получили такое письмо – переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.

Фейковые письма / инфграфика "Новой почты"

К слову, похожую схему ранее популяризировали фейковые боты Monobank. Как работает мошенническая схема, рассказали в проекте BRAMA, передает 24 Канал.

Схема работает следующим образом:

Пользователь ищет официального бота Monobank, но наталкивается на подделку.

Фейковый бот от имени банка предлагает проверку безопасности аккаунта или подтверждение операций и просит предоставить данные карты, логины, пароли или коды с SMS.

После этого деньги списываются на мошеннические счета, а бот или "менеджер" блокирует пользователя.

