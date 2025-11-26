Что известно о фишинговых письмах от "Новой почты"?
Письма присылают преступники, они не имеют никакого отношения к "Новой почте" или любой другой компании группы NOVA, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.
Мошенники копируют логотип компании, подменяют адрес отправителя и давят на людей вымышленными долгами, чтобы заставить открыть вложение или перейти по ссылке.
Как защитить себя от мошенников:
- Проверяйте адрес отправителя. Письма от "Новой почты" приходят только с официальных доменов. Обращайте внимание на подозрительные изменения или ошибки в написании.
- Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.
- Включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты, мессенджеров, банкинга и других важных аккаунтов.
Что делать, если вы открыли письмо:
- Если вы открыли подозрительное вложение или перешли по сомнительной ссылке, желательно как можно скорее изменить пароли на ваших аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружили подозрительную активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов.
- Если вы получили такое письмо – переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.
Фейковые письма / инфграфика "Новой почты"
К слову, похожую схему ранее популяризировали фейковые боты Monobank. Как работает мошенническая схема, рассказали в проекте BRAMA, передает 24 Канал.
Схема работает следующим образом:
Пользователь ищет официального бота Monobank, но наталкивается на подделку.
Фейковый бот от имени банка предлагает проверку безопасности аккаунта или подтверждение операций и просит предоставить данные карты, логины, пароли или коды с SMS.
После этого деньги списываются на мошеннические счета, а бот или "менеджер" блокирует пользователя.
Последние новости "Новой почты"
С 1 декабря "Новая почта" повысит тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине на 5 – 20 гривен, кроме посылок до 2 килограммов. Новые тарифы включают: доставка документов между отделениями локально – 60 гривен, по Украине – 70 гривен; посылки до 10 кг по городу – 100 гривен, по Украине – 120 гривен.
"Новая почта" тестирует новые модели почтоматов с ячейками для клиентов, включая пластиковые, пенопластовые и кастомные дроп-боксы. Новые почтоматы могут содержать кофемашину и холодильник для снеков, что создает удобные условия для клиентов.