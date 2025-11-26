Що відомо про фішингові листи від "Нової пошти"?
Листи надсилають злочинці, вони не мають жодного відношення до "Нової пошти" чи будь-якої іншої компанії групи NOVA, пише 24 Канал з посиланням на компанію.
Шахраї копіюють логотип компанії, підміняють адресу відправника і тиснуть на людей вигаданими боргами, щоб змусити відкрити вкладення або перейти за посиланням.
Як захистити себе від шахраїв:
- Перевіряйте адресу відправника. Листи від "Нової пошти" приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни чи помилки в написанні.
- Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.
- Увімкніть двофакторну аутентифікацію для електронної пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих акаунтів.
Що робити, якщо ви відкрили лист:
- Якщо ви відкрили підозріле вкладення або перейшли за сумнівним посиланням, бажано якомога швидше змінити паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.
- Якщо ви отримали такий лист – перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.
До слова, схожу схему раніше популяризували фейкові боти Monobank. Як працює шахрайська схема, розповіли у проєкті BRAMA, передає 24 Канал.
Схема працює наступним чином:
Користувач шукає офіційного бота Monobank, але натрапляє на підробку.
Фейковий бот від імені банку пропонує перевірку безпеки акаунта або підтвердження операцій та просить надати дані картки, логіни, паролі або коди з SMS.
Після цього гроші списуються на шахрайські рахунки, а бот або "менеджер" блокує користувача.
Останні новини "Нової пошти"
З 1 грудня "Нова пошта" підвищить тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні на 5 – 20 гривень, крім посилок до 2 кілограмів. Нові тарифи включають: доставка документів між відділеннями локально – 60 гривень, по Україні – 70 гривень; посилки до 10 кг по місту – 100 гривень, по Україні – 120 гривень.
"Нова пошта" тестує нові моделі поштоматів з осередками для клієнтів, включаючи пластикові, пінопластові та кастомні дроп-бокси. Нові поштомати можуть містити кавомашину та холодильник для снеків, що створює зручні умови для клієнтів.