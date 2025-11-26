Що відомо про фішингові листи від "Нової пошти"?

Листи надсилають злочинці, вони не мають жодного відношення до "Нової пошти" чи будь-якої іншої компанії групи NOVA, пише 24 Канал з посиланням на компанію.

Шахраї копіюють логотип компанії, підміняють адресу відправника і тиснуть на людей вигаданими боргами, щоб змусити відкрити вкладення або перейти за посиланням.

Як захистити себе від шахраїв:

Перевіряйте адресу відправника. Листи від "Нової пошти" приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни чи помилки в написанні.

Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію для електронної пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих акаунтів.

Що робити, якщо ви відкрили лист:

Якщо ви відкрили підозріле вкладення або перейшли за сумнівним посиланням, бажано якомога швидше змінити паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.

Якщо ви отримали такий лист – перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

Фейкові листи / інфграфіка "Нової пошти"

До слова, схожу схему раніше популяризували фейкові боти Monobank. Як працює шахрайська схема, розповіли у проєкті BRAMA, передає 24 Канал.

Схема працює наступним чином:

Користувач шукає офіційного бота Monobank, але натрапляє на підробку.

Фейковий бот від імені банку пропонує перевірку безпеки акаунта або підтвердження операцій та просить надати дані картки, логіни, паролі або коди з SMS.

Після цього гроші списуються на шахрайські рахунки, а бот або "менеджер" блокує користувача.

