Підвищення цін не торкнуться посилок до 2 кілограмів. Про це "Нова пошта" повідомила у розсилці своїм клієнтам, пише 24 Канал.

Проте зміняться ціни на доставку документів між відділеннями:

Локальні тарифи (по місту):

Доставка посилок по Україні:

Також за отримання документів та посилок у поштоматі доведеться доплатити 10 гривень. Наступні оновлення такі:

"Нова пошта" тестує нові моделі поштоматів з осередками для клієнтів, включаючи пластикові, пінопластові та кастомні дроп-бокси. Нові поштомати можуть містити кавомашину та холодильник для снеків, що створює зручні умови для клієнтів.

Євген Тафійчук стане генеральним директором "Нової пошти" з 1 січня 2026 року, змінивши Олександра Бульбу. Тафійчук почав працювати у "Новій пошті" вантажником у 2012 році і поступово піднявся до посади операційного директора, значно розширивши мережу та покращивши швидкість доставки.