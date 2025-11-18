Як оформити "зимову тисячу" через Укрпошту?

Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року у будь-якому виділенні, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Читайте також Чи впливатиме "Зимова підтримка" на субсидії: Зеленський розставив крапки над "і"

Звернутися до Укрпошти по допомогу можуть такі особи:

ті, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком Дія; українці, у яких немає РНОКПП; опікуни недієздатних людей.

Однак опікуну необхідно мати документи, що підтверджують його особу та призначення опікуном. Щоб оформити допомогу на дітей, заявку має подати один із батьків або інший законний представник дитини. Заяву необхідно заповнювати на кожну дитину окремо.

Якщо людина отримає пенсію або державну соціальну допомогу через Укрпошту, виплату буде нараховано автоматично на той самий спеціальний рахунок. Подавати заявку в цьому випадку не потрібно.

Які документи необхідні для подачі заявки?

Для того, аби оформити заявку на допомогу, потрібно мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу; ідентифікаційний код (РНОКПП) або відповідна відмітка у паспорті про його відсутність; документ, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги.

Додатково необхідні:

для оформлення допомоги на дитину – свідоцтво про народження дитини; для оформлення допомоги на недієздатну людину – документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, який підтверджує його призначення опікуном.

Після зарахування коштів АТ "Укрпошта" проінформує про можливість їх використання за допомогою SMS-повідомлення,

– йдеться у повідомленні.

Якщо пенсія чи соціальні виплати нараховані автоматично через Укрпошту – витратити їх можна до 25 грудня 2025 року.

Якщо заявку оформлена у відділенні Укрпошти – до 25 січня 2026 року.

Виплату, отриману на картку "Національний кешбек" через Дію, теж можна використати у відділенні Укрпошти.

Важливо! Кошти, що надійшли на картку "Нацкешбек" потрібно витратити до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила: кошти надійдуть протягом 10 днів після подання заявки у Дії.

Використати їх можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги,

– написала Свириденко.

Нагадаємо! Подати заявку у Дії можна до 24 грудня.

Що ще слід знати про "зимову тисячу"?