Кошти можна буде витратити до червня 2026 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про "Зимову підтримку"?

За словами президента, тисячу гривень від держави можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, українських продуктів чи книг. Також можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують українську армію.

Для отримання виплати необхідно оформити заявку через Дію або Укрпошту до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

Кошти на програму є, і минулого року понад 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож у цьому році очікуємо теж масштабну користь від програми,

– додав Зеленський.

"Зимова підтримка" для українців: коротко про головне